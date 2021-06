Desarrollar una adicción, perderlo todo en minutos… los riesgos que esconde la inversión en bitcoin

Este viernes, La Sexta le dio la bienvenida al fin de semana emitiendo La fiebre de las criptomonedas, un reportaje de Equipo de investigación sobre esta nueva moda que despierta filias y fobias a partes iguales. El formato exploró los motivos que llevan a las personas a sumergirse en ello o los peligros que encierran.

Para ello, contactó con el psicólogo experto en adicciones Antonio Gijón. Y es que, esta práctica podría desembocar en una adicción, según ilustraron algunos usuarios en el programa, comentando que no paraban de mirar aplicaciones relacionadas con el bitcoin a lo largo del día porque, a diferencia de Wall Street, esto no cierra.

Gijón, por su parte, puntualizó que el fenómeno responde a un patrón peligrosamente similar al de cualquier otra adicción conductual: "Es parecido a las apuestas, a la pornografía y a las compras online; es algo instantáneo y con cambios rápidos, y el atractivo de lo digital es siempre supone un plus muy importante, por lo que tiene todos los criterios para convertirse en potencial adictivo".

Alejándose del ámbito psicológico, en el programa colaboró también el economista Juan Carlos Galindo, que puso el foco en la praxis económica y afeó el hecho de que se hablara con tanta ligereza del mundo de las criptomonedas o que directamente se diga que puede llevar a sus aficionados a ser millonarios, cuando el bitcoin implica también la posibilidad de que alguien pierda todo lo que tiene.

"No se puede recomendar algo que puede arruinar a la gente en solo un minuto. La moneda digital no está supervisada y no es propiedad de nadie". Sobre esos divulgadores digitales, el economista comentó también que suelen responder al perfil de personas jóvenes y atractivas; y que basan su discurso en ser claros y directos a la hora de transmitir a sus clientes potenciales que el dinero fácil es algo posible y al alcance de sus manos.