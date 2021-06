Todo sobre el 'Bitcoin español': así sería la moneda digital pública que propone crear el Gobierno

Esta semana conocíamos una noticia que, aunque no ha sorprendido en el sector, puede que haya causado ciertas dudas entre la ciudadanía: el PSOE, principal partido del Gobierno de España, ha planteado en el Congreso estudiar la creación de un euro digital como moneda pública.

Esta idea se ampara en “la paulatina desaparición del dinero en efectivo y el surgimiento de novedosas formas de pago”, como las criptomonedas. El objetivo de la Proposición no de Ley llevada a la Cámara Baja por el partido de Pedro Sánchez “recuperar el dinero como bien público, más estable y bajo control democrático, al estar bajo control de un banco central”.

Decimos que no sorprende porque España no sería el primer país en tener su propia criptomoneda pública, ya que las islas Bahamas ya lo han hecho con el ‘Sand Dollar’ -en su caso es una moneda digital vinculada al dólar y en el caso español estaría vinculada al euro- y muchos otros territorios ya están abriendo también este debate. De hecho, según la exposición que hizo el PSOE en el Congreso, más de un 80% de las instituciones consultadas en 2020 por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea ya trabajan en proyectos de este tipo.

Pero, ¿por qué este nuevo interés en crear moneda digital pública? ¿Quién sale beneficiado? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Cómo funciona? ¿Tiene el Gobierno de España potestad para impulsar un proyecto así? Vamos a tratar de resolver algunas dudas en torno a un posible ‘Bitcoin español’.

¿Qué es una moneda pública digital?

Empecemos por lo básico: una moneda pública digital -CBDC, siglas de ‘Central Bank Digital Currency’- es una criptomoneda emitida por un banco central. En la propuesta hecha por el Partido Socialista se contaría con la colaboración del Banco de España. En caso de materializarse, esta criptodivisa estaría ligada al euro.

¿Sería como un 'Bitcoin español'?

En realidad, no. La diferencia entre una criptomoneda como el Bitcoin, Litecoin o Ether y la propuesta del Gobierno de crear una moneda pública digital es que la segunda tiene su valor ligado a otra moneda, en este caso el euro.

¿Por qué le interesa a los gobiernos crear una moneda pública digital?

El Bitcoin y sus amigas están haciendo mucho ruido en las economías de todo el mundo. Las criptomonedas están teniendo un fuerte impacto en el terreno financiero y, claro, los Estados quieren su parte de la fiesta, por lo que están buscando la manera de recuperar posiciones. España por su puesto no quiere perderse su turno de salir a la pista a bailar.

Un dinero público digital, intangible, respaldado por el Estado y depositado en una cuenta directamente en el banco central tiene de beneficioso para los gobiernos que pueden controlar esa economía virtual hoy en día incontrolable.

Es decir: si los particulares que hoy en día invierten en el mundo cripto tuvieran cuentas abiertas en un banco central, esto permitiría un control directo de la cantidad de dinero digital que se mueve.

¿Tiene el Gobierno de España potestad para impulsar un euro digital?

¿Cómo encaja moneda virtual española propuesta por el Gobierno dentro de la Unión Europea? De hacer realidad la Proposición no de Ley llevada al Congreso, España sería el primer país de Europa en impulsar la creación de una criptomoneda pública.

Pero, ¿es posible crear un euro digital de manera independiente? El abogado y profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid Alfredo Muñoz aclara que “España carece de competencia para decidir sobre la emisión de euros, digitales o no”.

Muñoz señala que la UE tiene “competencia exclusiva” en la política monetaria de los estados miembros cuya moneda es el euro, según el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Además, el artículo 119 de esa misma norma dice que “los estados deben respetar la existencia de una moneda única”.

Finalmente, el TFUE indica que el Banco Central Europeo tiene el derecho exclusivo para autorizar la emisión de billetes en euros, siendo esos billetes los únicos de curso legal en la Unión.

El profesor de Derecho Mercantil continúa su crítica explicando que “de la Proposición no de Ley presentada, lo único que se extrae es que pretenden impulsar un grupo de estudios, colaborando con el Banco de España, en relación con la posibilidad de que se implante un euro digital, como CBDC, en la zona euro (lo que decidirá el Banco Central Europeo y Bruselas). No existe referencia alguna a que se esté impulsando una criptomoneda pública emitida por el Banco de España. No sería legal”.

A su juicio “para conformar ese Grupo de Trabajo, como se ha hecho en Alemania o en Francia, solo se necesita la voluntad del Gobierno. ¿Para qué lo insta el partido del Gobierno? El Gobierno debe constituirlo. Debería empezar a elaborar un plan de actuación (incluyendo formación e información) y trasladar sus análisis y el debate a la sociedad y a las Cortes. Pero, también, deberían plantearse realizar pruebas piloto (por ejem. Canarias)”.

El euro digital de la UE

Recordamos que el euro digital se encuentra actualmente en preparación por parte de la Comisión Europea, con el objetivo de presentar una propuesta este mismo 2021.

No obstante, por el momento la Comisión Europea no tiene cerrada su propuesta y trabajan de manera paralela en múltiples formatos, y parece que se deja la puerta abierta a que cada país pueda añadir posibles adaptaciones a su manera.

