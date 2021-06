La Generalitat autoritza la contractació del certificat verd digital

El ple del Consell ha autoritzat aquest divendres la contractació per prop de 310.000 euros del servici per a la implantació i posada en marxa del sistema d'informació per a la gestió del Certificat Verd Digital (Digital Green Certificate) a la Comunitat Valenciana. Aquest document acredita que una persona està vacunada contra la COVID-19, s'ha realitzat una prova amb resultat negatiu o s'ha recuperat de la malaltia.

"Encara que no és imprescindible per a viatjar, facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea mentre dure la pandèmia", ha recordat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, després de la reunió de govern setmanal.

Els certificats s'emeten de manera gratuïta, en versió electrònica o en paper, a petició de la ciutadania indicant la seua targeta SIP a través del portal de coronavirus, l'aplicació mòbil GVA+ o el portal del pacient.

Oltra ha recordat que el certificat és gratuït, segur i accessible per a tota la població i que s'obté de manera senzilla. Garanteix la interoperabilitat en tota la UE i respecta els drets fonamentals, inclosa la protecció de dades personals.

Hi ha tres tipus de certificat: vacunació per a les persones que han rebut almenys una dosi de la vacuna, diagnòstic per a les quals s'han realitzat una prova diagnòstica (72 hores abans si és PCR o 48 hores si és d'antígens) o de recuperació per als qui han passat la malaltia 180 dies abans de viatjar.

En les primeres 24 hores de funcionament d'aquest servici, més de 12.000 persones es van descarregar alguna de les opcions de certificat i més de 90.000 persones en una setmana, ha destacat la també consellera de Polítiques Inclusives.