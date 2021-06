La Generalitat crea la comissió d'avaluació del dret a l'eutanàsia

Es tracta d'un òrgan multidisciplinari, amb un nombre mínim de set membres entre metges, infermeres i juristes. L'objectiu és garantir que, el pròxim 25 de juny, tant els professionals com la ciutadania disposen de tota la informació sobre els requisits, procediments i documentació per a exercir aquest dret a la Comunitat.

Organitzats en grups de treball, liderats i coordinats des de la Conselleria de Sanitat, diversos equips formats per professionals de Medicina, Infermeria, Farmàcia, Sociologia, Filosofia, Bioètica, Dret i Treball Social han treballat per a implantar la Llei Orgànica de l'Eutanàsia en l'àmbit valencià.

Sanitat llançarà un pla d'informació i comunicació sobre el nou dret, dirigit tant la ciutadania com als sanitaris, a través del seu web en un apartat específic amb contingut informatiu. També informa i forma al personal sanitari, tant de l'àmbit públic com a privat, i als professionals dels Servicis d'Atenció al Pacient (SAIP).

DECISIÓ LLIURE

En concret, la llei estableix que el sol·licitant de la prestació d'ajuda a morir ha de ser major d'edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure's afligit per un patiment intolerable a causa d'una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d'aplicació de la llei i haja realitzat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant la designació i instruccions prèvies de forma inequívoca.

La petició, que el pacient pot revocar en qualsevol moment, ha de realitzar-se dos vegades en un termini no inferior a 15 dies entre les dos i després d'un procés deliberatiu amb el metge, qui informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment.

Aquestes sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan detallats en la llei. Són tràmits necessaris per a garantir que la decisió es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement.

Si la situació s'ajusta als requisits, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remès a la comissió per a la seua conformitat. En cas contrari, es denegarà la sol·licitud, encara que el pacient podrà recórrer a aquest òrgan per a la revisió del seu cas. Si se li torna a denegar, podrà fer-ho davant el tribunal contenciós administratiu.

Per la seua banda, els professionals directament implicats en la prestació d'ajuda mèdica per a morir poden exercir el seu dret a l'objecció de consciència i han de manifestar-ho de forma anticipada i per escrit.