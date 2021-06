El dúo cómico Pantomima Full, formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, ha encontrado un nuevo perfil para hacer una de sus parodias: el amante de la playa.

Con el tono irónico que les caracteriza, la pareja ha subido un vídeo en el que aparece un joven (interpretado por Casado) que afirma ser un fanático de la playa y que uno a uno va incurriendo en todos los tópicos playeros, a los que responden, sobreimpresos en pantalla, los característicos rótulos de Pantomima Full, dándole la réplica.

"Yo soy de playa, pero totalmente", dice el personaje, que a continuación se pone a destacar la calidad de las playas españolas frente a otras de todo el mundo. Eso nos hace "buenos en erosión", según destaca el rótulo que aparece a continuación.

"Fui a una cala en Almería, cuarenta minutos andando, hay que llevar comida y bebida, porque no hay nada, e ir en marea baja porque si no, no hay arena", dice en otro momento del vídeo el aficionado a las playas. "No merece la pena", le replica el rótulo.

ESPECIALISTA EN PASAR MUCHO CALOR PARA LUEGO MOJARSE.#PLAYA pic.twitter.com/u4n58YasbC — Pantomima Full (@Pantomima_Full) June 18, 2021

El personaje también teoriza, por ejemplo, sobre cómo poner la toalla correctamente para que el sol incida de forma óptima sobre nuestro cuerpo, lo que le hace ser "socorrista de lo seco" y además asegura amar las playas nudistas. "Refresco de cola", apunta haciendo un juego de palabras otro rótulo, entre otros pasajes del vídeo.