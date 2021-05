Cómo certificar por escrito que más que un cliente insatisfecho eres "tonto", la última lección de Pantomima Full

Cualquiera que haya trabajado de cara al público sabe que hay un perfil de cliente con poca paciencia o en exceso quejumbroso y es ese tipo de persona a la que han parodiado en su último vídeo el dúo cómico Pantomima Full.

El equipo formado por Rober Bodegas y Alberto Casado han querido ponerle humor a ese tipo de usuario intolerante y tirano que piensa que puede exigir de forma maleducada y excesiva.

Alberto Casado interpreta a ese tipo de persona, en un vídeo en el que el personaje explica todo tipo de situaciones en las que se quejó o humilló a camareros, taxistas o auxiliares de vuelo pretendiendo reclamar sus derechos.

"La gente que no hace bien su trabajo no me da pena y cuanto antes les echan, antes espabilan", dice el personaje, que después reclama hablar con un superior por teléfono o pone hojas de reclamaciones pensando que son la panacea, ratificando así "por escrito, que es tonto", según el vídeo cómico.

"Inútil", califica el personaje a quien se equivoca en su trabajo, o cuenta orgulloso cómo provocó un retraso de media hora en un vuelo por empeñarse en subir a cabina su maleta.

El vídeo acaba por recomendar, siempre en tono de humor, golpear a este tipo de personas que piensa que pedir las cosas "por favor" está de más, por ser tú el que hace el favor al ir a los sitios.