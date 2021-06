El vacile de Anne Igartiburu a Pablo Motos: "No darías las campanadas porque el esmoquin no te sienta bien"

El hormiguero concluyó la semana con la visita este jueves de una de las presentadoras más conocidas de nuestro país, Anne Igartiburu, que acudió al programa de Antena 3 para comentar su participación como en el doblaje en la película de animación Spirit-Indomable.

"Es una experiencia que todo el mundo debería probar y es una película preciosa. Me emocioné cuando la doblé por la historia, pero me lo pasé tan bien. Ha sido una experiencia brutal de aprendizaje", comentó la invitada.

Pablo Motos también quiso destacar otra de las facetas de Igartiburu, la de presentadora de las Campanadas de Fin de Año en Televisión Española: "¿Cuánto tiempo llevas haciéndolas?", le preguntó el valenciano.

"Llevo 16 años consecutivos y este último con Ana Obregón. Fue emocionante y difícil, pero bonito. Supimos sostenernos una a la otra. Ella demostró la ilusión y lo que le gusta hacer televisión, y yo el cariño y la admiración que le tengo. Estuvo muy bien", afirmó la vizcaína.

Tras su respuesta, Igartiburu le preguntó a Motos si él presentaría las Campanadas, pero el presentador le contestó negativamente, lo que dio pie a un sorprendente vacile por parte de la invitada, relacionado con el comentario que le hizo Josie al valenciano el pasado miércoles en El hormiguero.

"Ya sé por qué no las harías, porque el esmoquin no te sienta bien", señaló la presentadora, provocando las risas en el plató del programa de Antena 3. Entonces Motos recordó que sí que dio las Campanadas en una ocasión cuando estaban en Cuatro.

"No tenía mucho glamour, que me perdonen los de Cuatro, estaba empezando la cadena y las grabamos otro día. El 31 de diciembre me vi a mí mismo dándome las Campanadas y ya", comentó Motos, mientras que Trancas exclamó: "Ese año yo puse La 1".

Las dificultades para adoptar

Igartiburu es madre de dos niñas adoptadas en India y Vietnam, y quiso explicar cómo lo vivió: "Es toda una aventura, una mujer sola en países así es duro, pero recomiendo a la gente que quiera adoptar que empiece ya porque es un camino muy largo".

“Es todo una aventura. Son países duros donde adoptar no es fácil. Te hacen reflexionar y cuestionarte si realmente lo quieres. Animo a adoptar ya” - @anneigartiburu_ ha adoptado a sus hijas en la India y Vietnam #AnneEH pic.twitter.com/KxvVD5lJ4K — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2021

Otro de los temas que trataron fue la faceta de coach de la vizcaína: "Empecé en Instagram donde vi que la gente estaba asustada, aterrorizada por lo que estábamos viviendo, comenzaron a entrar y yo a invitar a profesionales especialistas para que nos ayudaran a gestionar la incertidumbre, un miedo del que estamos pagando ya las consecuencias".

El presentador comentó sobre la invitada que "te has formado como coach en la programación neurolingüística, explícanos". Igariburu le respondió que "es sentido común, tu mente está dirigiendo tu presente, nuestro pensamiento nos lleva a unas emociones y después a unas acciones, saber que lo que te llega son interpretaciones de una realidad muy subjetiva e intentar ser más objetivos".