La Xunta ratifica que solo podrá haber hogueras de San Juan en el ámbito privado

20M EP

NOTICIA

La Xunta de Galicia ha ratificado este jueves que no podrán celebrarse hogueras en la noche del 23 al 24 de junio, festividad de San Juan, en espacios públicos, una medida que se enmarca dentro de la prohibición de celebrar "fiestas, verbenas y otros eventos populares", recogida en la orden publicada el pasado 28 de may. No obstante, sí están permitidas las hogueras organizadas por particulares en espacios privados.