El Gobierno Vasco afirma que los malos resultados de CureVac no afectarán al proceso de vacunación en Euskadi

Los centros vascos de BioCruces y BioDonostia han participado en el estudio de CureVac, aunque Sasgardui ha recordado que la Comunidad Autónoma Vasca solo es una más de las que han colaborado en esta investigación.

La consejera, que se ha trasladado al lugar en el que se levantará el nuevo centro de salud de Llodio (Álava), ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que el laboratorio les ha trasladado que continúa con el ensayo clínico y que los resultados obtenidos hasta ahora, que "no necesariamente" corresponden a las pruebas realizadas en Euskadi, "muestran la necesidad de mejoras en ciertos aspectos, que están evaluando".

En concreto, CureVac pretende analizar "por qué se dan esos resultados desiguales en unas zonas geográficas respecto a otras", según ha señalado Gotzone Sagardui, que ha recordado que debe garantizarse que las vacunas son seguras en su administración "y, además, efectivas".

AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PRUEBAS

"Eso les puede requerir mayor tiempo del que tenían previsto, porque van a ampliar el número de pruebas que se hagan. Nosotros somos una parte de ese ensayo clínico y es el laboratorio el que tiene la valoración global al respecto. Lo que se nos ha trasladado es que se sigue adelante con el ensayo respecto a esta vacuna", ha añadido.

En todo caso, Sagardui ha querido dejar claro que esto no afectará a los planes de vacunación de Osakidetza y del Departamento de Salud, que no se van a ver "modificados", y ha recordado que CureVac no está disponible en el mercado en la actualidad. El proceso de inmunización en Euskadi continuará, como hasta ahora, con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.