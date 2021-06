Un assaig sobre l'anorèxia i una reflexió irònica sobre la generació milenial obrin Cinema Jove

Passoni debuta amb un 'coming-of-age' entre la ficció i el documental on explora els seus propis desordres alimentaris. "Sent que l'anorèxia és una forma de resistència al patró del consumisme i l'acumulació del neoliberalisme, així com una versió elevada de la destrucció, l'alienació i l'individualisme que el sistema predica. És com si reproduïres en el teu cos els patrons opresius del món contemporani", ha explicat la directora.

Amb una "inquietant i electritzant" banda sonora de David Lynch i Lykke Li, 'Ecstasy' és una exploració immersiva de l'agonia i el plaer paradoxal lligats als desordres de l'alimentació en el context del caòtic panorama polític del Brasil en la dècada dels noranta, afegeixen els responsables de la trobada cinematogràfica en un comunicat.

Per la seua banda, l'australià James Vaughan ofereix la seua visió de la generació milenial en 'Friends and Strangers'. Com si es tractara d'un personatge extraviat d'una pel·lícula d'Eric Rohmer, el seu protagonista roman aïllat en l'escenari de la classe burgesa australiana, perdut entre els seus problemes emocionals i una cada vegada més palpable sensació de buit.

El director, guionista i editor James Vaughan llança una mirada a la joventut adinerada del seu país entre la distància sentimental i la ironia més descarada.

PREESTRENA DE 'LUCAS'

A més, Cinema Jove acull la preestrena de la segona pel·lícula del valencià Álex Montoya, 'Lucas', abans de la seua presentació el 25 de juny en sales.

La pel·lícula acaba de ser reconeguda amb tres guardons en la Secció Zonazine del Festival de Màlaga, la Biznaga de Plata a Millor Pel·lícula Espanyola, el premi a la Millor Interpretació Masculina per al seu protagonista, Jorge Motos, i el Premi del Públic.

El llargmetratge conta la història de Lucas, un xaval que pateix assetjament escolar i acaba de perdre el seu pare. Un dia li aborda Álvaro, un adult que li ofereix diners a canvi d'innocents fotos seues.

Montoya acumula 170 reconeixements i diversos centenars de seleccions en festivals nacionals i internacionals. El curtmetratge homònim que inspira la seua nova pel·lícula va estar nominat en els Premis Goya 2014.

Quant als cicles, 'Elephant', de Gus Van Sant, obrirà demà el titulat 'High School', que reuneix pel·lícules contextualitzades en instituts de secundària. La selecció de films s'exhibirà a Espai Turia, una localització a l'aire lliure situada al carrer Comte de Montornés, 15, que suposa la primera col·laboració derivada de l'acord de patrocini al que el festival ha arribat amb la marca.

La segona entrega dedicada pel festival a 'Els déus de l'Anime' arranca amb dos pel·lícules, 'La princesa mononoke', una de les obres més espectaculars i combatives del mestre Hayao Miyazaki, i 'La chica que saltaba a través del tiempo', pel·lícula basada en la novel·la homònima de Yasutaka Tsutsui.

Per la seua banda, el cicle 'El Jove Godard', en el qual es ret homenatge al director europeu i es repassen les pel·lícules realitzades per ell abans de complir els 40 anys, acull la mítica 'Al final de la escapada'.

Amb aquest clàssic, el cofundador de la 'nouvelle vague' va trencar els codis narratius amb un film ancorat als seus icònics actors protagonistes: Jean-Paul Belmondo, tocat amb capell borsalino, i Jean Seberg com a venedora del 'New York Herald Tribune' pels carrers de París.

Cinema Jove se celebra a València del 18 al 26 de juny i és un festival reconegut per la Federació Internacional de Productors de Films (FIAPF).