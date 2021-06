Tamara Gorro desvela que algunas marcas han llegado a rechazarla: "No es de nuestro perfil"

Tamara Gorro se encuentra disfrutando de unas pequeñas vacaciones en Ibiza junto a su marido Ezequiel Garay, pero no ha dejado de lado a sus casi dos millones de seguidores.

La modelo ha reflexionado con sus fans a través de varias stories en su cuenta oficial de Instagram. Ataviada con un bikini, la melena al viento y natural como ella es, ha hablado sobre la idealización física en las redes sociales.

La colaboradora de televisión ha dado su opinión sobre la imagen de perfección que dan muchas famosas en sus perfiles: "Las ves elegantes, guapas, con la cara perfecta... y luego te ves tú con estos pelos, estos granos y dices: '¿y yo dónde quedo?'".

Tamara no cuenta con la solución a este tipo de perfiles, pero tiene muy claro el exterior no debería ser lo más importante: "Te gusta verte guapa y por eso te maquillas y te vistes, pero eso no quiere decir que seas menos elegante. La perfección no está en la ropa ni en la cara. La elegancia va en lo que uno trasmite".

Un sentimiento que a más de uno le ha invadido alguna vez y por ello la presentadora ha querido contar una vivencia personal en la que ha confesado que ha sido rechazada por varias marcas por una sola razón: "Tamara no es de nuestro perfil".

Una frase que hacía reflexionar a la segoviana: "Claro, la persona que no se mete en jaleos, la que no dice lo que piensa, la que siempre está perfecta y no enseña la realidad. Yo no quiero trabajar con este tipo de personas, ni ahora ni hace veinte años".

Por último ha querido dar un consejo aquellos que se hubiesen sentido identificados con sus palabras: "No os dejéis guiar por lo que veáis, sino por lo que os transmitan esas personas".