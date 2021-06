La campanya 'Els amics del samaruc' arriba a les aules promoure el valencià entre els xiquets

Així es podran aprofitar al màxim les melodies. Es tracta d'un conjunt d'activitats dissenyades per a completar l'aprenentatge i l'oci dels xiquets valencians a través de propostes didàctiques musicals, a més de reforçar l'adquisició de valors, explica la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno.

El disc conté cançons que aborden les temàtiques del currículum de Primària. El ska, el reggae, el hip-hop o el rock són els gèneres triats per a acompanyar als xiquets en un viatge en el qual coneixeran als amics del 'samaruc': 'Tàfol el semàfor', que tracta sobre la seguretat viària; 'La goteta viatgera', que parla del cicle de l'aigua, i 'L'exèrcit Catxuflà' sobre el treball per la pau i la no-violència, els animals del marjal i el secà o la diversitat natural de l'entorn més pròxim.

ELS NOUS VALENCIANS

Es tracta d'una proposta que naix de la "necessitat real" de pares i mestres que volen nodrir l'educació de xiquets amb cançons divertides, educatives i en valencià. 'Els amics del samaruc' és una campanya destinada "als nous valencians": xiquets d'entre 4 i 8 anys que viuen i estudien en terres valencianes i utilitzen la música com a recurs d'aprenentatge i d'oci.

Una campanya també pensada per a pares que busquen material musical en valencià per a educar i entretindre als seus fills i per a mestres, centres educatius o d'oci o biblioteques i centres culturals que utilitzen material musical com a recurs per a l'adquisició de nous coneixements, la socialització de l'alumnat, la formació en la diversitat i el seu oci.

En definitiva, l'objectiu és reforçar l'adquisició dels valors i conceptes que tracta cadascuna de les lletres i fer-ho d'una forma lúdica i divertida. L'eix sobre el qual giren les propostes didàctiques és la participació i experimentació directa de l'alumnat en la realització d'activitats tant d'oci com d'aprenentatge, dins i fora de les aules.

Aquesta publicació aposta així per la creació, per ritmes nous i per lletres que parlen de realitats noves: "La societat del XXI està lligada a internet, és multicultural, es preocupa per la tecnologia i l'ecologia, i el cançoner infantil ha de contindre també allò que forma part de l'imaginari col·lectiu".