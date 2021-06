Somos reclama más programas de ocio alternativo para la noche del Antiguo frente a "cámaras y disparos al aire"

"Entendemos que las declaraciones del alcalde Alfredo Canteli están completamente descontextualizadas", señala el concejal que, en el contexto de la comisión celebrada el pasado martes, le ha hecho llegar la propuesta a la concejala.

Somos afirma que la edil Covadonga Díaz ha rechazado la proposición, afirmando que "no intervendrá y no aumentará los programas de ocio alternativo, entendiendo que no es un problema de su concejalía".

Por ello Rosón ha asegurado que seguirán instando a la concejala responsable a que aborde el tema como hay que abordarlo y plantee nuevos programas de éxito en el ocio alternativo que frenen o minimicen el impacto de los problemas en la noche del Antiguo.