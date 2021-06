El encuentro entre el presidente de EE UU, Joe Biden, y el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN ha dado mucho que hablar. La charla entre ambos duró menos de un minuto y, aunque el político del PSOE ha hablado de manera positiva sobre su conversación, las bromas no se han hecho esperar entre políticos como José Luis Martínez-Almeida; así como tampoco han tardado en llegar a las redes sociales o a algunos espacios televisivos, entre ellos, Late Motiv.

Cumpliendo con su arranque habitual, Andreu Buenafuente dedicó el monólogo de este lunes al comentado primer encuentro entre ambos presidentes. Lo definió como un acercamiento "rapidito": "Se ve que Pedro se ha acercado para presentarse y para conseguir la foto con él porque ya sabes, o te das prisa, o puede que sea tarde".

Según el conductor del espacio de Movistar+, el mandatario estadounidense le preguntó al español por la situación actual en nuestro país y este le respondió con un monólogo que refleja la situación actual: "How do you do?".

Y es que, bajo el punto de vista de Buenafuente, Sánchez fue claro y conciso: "Mira, te resumo. Crisis diplomática con Marruecos, el país dividido por unos políticos encarcelados, aumento de crímenes machista, peleas entre autonomías y la gente poniendo lavadoras a las tres de la mañana porque la factura de la luz está por las nubes".

Finalmente, el humorista reconoció que el breve resumen preocupó a Biden, quien aseguró que estaba pasando un año muy duro. Eso sí, más alterado se sintió Sánchez cuando le explicó que eso no había pasado en el último año, sino que era todo lo que había sucedido en un solo fin de semana. Biden no daba crédito.