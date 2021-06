La recaptació dels impostos propis de la Comunitat Valenciana repunta a nivells previs a la Covid

Els ingressos per tributs propis i cedits, dependents de l'Agència Tributària Valenciana (ATV), han registrat al tancament del mes de maig de 2021 un increment del 38,4% respecte al mateix període de 2020, situant-se fins i tot lleugerament per damunt de les xifres registrades al tancament del mes de maig de 2019, previ a la crisi de la Covid-19.

En concret, al tancament del mes de maig, l'Agència Tributària ha registrat ingressos per valor de 630,58 milions d'euros, enfront dels 455,49 milions d'euros ingressats en el mateix període en 2020.

Per al conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, "aquestes xifres evidencien que la Comunitat Valenciana ja ha iniciat la senda de la recuperació econòmica postpandèmia i que les mesures d'estímul econòmic i de suport als sectors productius, com el Pla Resistir i el Pla Resistir Plus, units a la millora sanitària i l'avanç de la vacunació, estan ajudant a la reactivació de la nostra economia".

De fet, si al tancament de maig de 2020 en termes de drets reconeguts en tributs propis i cedits ascendien a 476,8 milions, al maig de 2021 la xifra que s'ha registrat és de 672,1 milions, la qual cosa suposa que l'increment real siga del 40,96%. "Estem en els nivells de recaptació previs a la crisi i fins i tot els hem superat", ha assenyalat Soler, qui ha incidit en què "amb molta prudència ens atrevim a dir que hem encarat ja una reactivació important de l'activitat" i s'ha mostrat "optimista" perquè en els pròxims mesos aquesta tendència es consolide.

Soler s'ha pronunciat en aquests termes durant la reunió de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana que ha presidit al costat de la directora de l'Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, i el director general de Tributs i Joc, Rafael Beneyto.

Anàlisi per impostos

Atés l'anàlisi desagregada dels diferents capítols, els majors augments percentuals de la recaptació es donen en l'Impost de Donacions, que s'ha incrementat un 210,03% en passar de 4,13 milions a 12,8 milions. No obstant això, en termes absoluts l'impost sobre Transmissions Patrimonials és el que en termes absoluts ha experimentat un major creixement, en augmentar en 110 milions, un 41,2% més que en 2020.

"Aquesta dada revela la recuperació del mercat immobiliari de segona mà. Després de diversos mesos d'incertesa per la pandèmia sembla que la compravenda d'immobles torna a remuntar", ha explicat Soler.

Igualment, l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, que grava la compravenda d'habitatge nou, també experimenta un increment en els drets reconeguts de 14,8 milions (16,7%).

L'Impost de Successions per part seua, creix en 45,6 milions, un 68%, i els drets reconeguts en l'Impost sobre el Patrimoni s'incrementen en 2,2 milions, un 136%. En relació a les taxes del Joc, s'incrementa també en comparació amb 2020 un 128,07% els recàrrecs sobre casinos i un 71,35% les taxes sobre màquines recreatives tipus B i C.

Per contra, es recull un descens en els drets reconeguts especialment significatiu en l'Impost sobre Operacions Societàries que baixa en 2,2 milions, un 263%, així com en les taxes vinculades al bingo (-71,22%) o les taxes de joc sobre casinos (-41,49%).