Igual dice que el "encanta" que pueda haber toros en Santiago pero todavía no hay una oferta oficial

"En el Consejo de Administración y el Ayuntamiento nos negamos a que no pueda haber toros. Por eso, que haya empresas que, como Lances del Futuro, esté contactando con toreros o ganaderos para poder presentar un cartel, me encanta, porque yo si quiero que haya toros. Pero será oficial cuando haya una oferta, cuando pase por el Consejo y sea aprobada".

Así se ha pronunciado la alcaldesa a preguntas de la prensa sobre la información que publica el Diario Montañés de que el diestro peruano Roca Rey estará presente en Santiago.

La regidora ha expresado su deseo de contar con el torero -"ojalá que sí"- y ha apuntado la posibilidad de que ya esté prefijado que Roca Rey pueda venir a Santander, pero es necesario "que se formalice si se llega a aprobar en el Consejo".

"Me encanta que ya se esté hablando de que en Santander puede haber tardes de toros; me encanta que Roca Rey sea uno de los que pueden venir, pero no hay nada oficial: primero tendrán que presentar la oferta, aprobarla el Consejo de Administración y iré la primera a la plaza", ha asegurado.

Lances del Futuro SL, adjudicataria del contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros para la celebración de la Feria de Santiago 2021, solicitó la suspensión del contrato de arrendamiento por causa sobrevenida, al resultar de imposible cumplimiento como consecuencia de las limitaciones de aforo impuestas por sanidad, y el Consejo de Administración de la Sociedad Plaza de Toros de Santander aceptó, el 4 de junio, el aplazamiento de los efectos del contrato al año 2022.