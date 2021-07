Diez lecturas diferentes para el verano: de enigmas ilustrados a historias de amor, suspense y pasión

El verano es la época del año que más tiempo brinda para dedicar a la lectura, y es por ello que desde 20minutos queremos proponerte una selección de diez títulos que van desde la novela hasta la biografía y que pueden serte útiles para pasar un buen rato bajo la sombrilla o durante los placenteros minutos previos a la siesta, esos que llegan después de masticar una pieza de fruta fresca y de enchufar el ventilador. Tú decides.

Crímenes ilustrados. Modesto García. Plaza & Janés.

Nació en Twitter como un juego viral y ha terminado siendo un ingenioso libro. Modesto García inició hace un año, durante el estado de alarma por la Covid-19, la serie #crímenesilustrados junto con el artista Javi de Castro, que se encargó de realizar las ilustraciones. Después, el pasado 20 de mayo, el creador de este proyecto lanzó a las librerías Crímenes ilustrados (Plaza & Janés), un libro que reta al lector a resolver 12 casos valiéndose de su perspicacia. El autor trabaja como creador de contenidos para empresas como Netflix, Penguin Random House, RTVE o Buzzfeed. Entre sus distintos perfiles en redes sociales acumula una comunidad de más de 150.000 seguidores.

Rosita Quer y el misterio de la dentadura postiza. Sara Sánchez García. Torres Editores.



Algunos pedacitos de la vida de Sara Sánchez García dan sentido a su primera novela, Rosita Quer, el misterio de la dentadura postiza (Torres Editores), cuyas páginas abren paso a una historia entrañable protagonizada por Rosita, una anciana que, con la ayuda de su nieta, Nora, trata de ayudar a su amiga Sandalia a encontrar su dentadura postiza en la residencia El forestal. La autora, que asienta la historia en Villaviciosa de Odón, su tierra, ofrece en su obra una reflexión desde las raíces sobre los límites de la edad -muchos de los cuales, asegura, habría que derribar-; y celebra los gestos de amor, amistad y lealtad entre mujeres de distintas generaciones. La autora es terapeuta ocupacional y ha trabajado durante años en una residencia para personas mayores. Su experiencia y motivaciones artísticas se dan la mano en su debut literario.

Parábola de los prescindibles. Francisco Medina. Caligrama editorial.

"Existe un crimen mayor que matarte: asfixiar a quien podrías haber sido; impedirte tener la vida que te esperaba... Mirarte como a un ser prescindible". Estas líneas sirven como presentación del estreno del periodista Francisco Medina en el terreno de la novela. Y es que, tras publicar casi una decena de libros periodísticos dedicados a asuntos internacionales, como Espía en el País Vasco o 23F: La verdad -este último figuró durante semanas en las listas de los más vendidos-, el autor se anima ahora a compartir una historia asentada entre el suelo firme y un escenario dispar, esotérico, casi perturbador. Parábola de los prescindibles cuenta con personajes que van desde una directora de una ONG, un periodista o un policía hasta un varios tiburones del mundo de la economía y la política con vidas paralelas. En esta ocasión, Medina reflexiona sobre la identidad y el papel de quienes se sienten, por imposición, actores secundarios.

Series de la resistencia. Diversidad en la televisión estadounidense frente al trumpismo. Delicia Aguado y Patricia Martínez. Readuck.

Delicia Aguado Peláez y Patricia Martínez García, Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y Doctora en Ciencia Políticas por la Universidad del País Vasco respectivamente, son las autoras de Series de la resistencia. Diversidad en la televisión estadounidense frente al trumpismo (Readuck), un manual donde ambas reflexionan sobre las ficciones seriales estadounidenses coetáneas en relación al impacto de las Administraciones de George Bush, Barack Obama y Donald Trump, especialmente en esta última etapa. Se trata, además, de una propuesta repleta de ilustraciones -sus autores son Irati Fernández Gabarain, Rosana Aguado Peláez, entre otros-. Las investigadoras analizan cuán importante es el protagonismo de los colectivos alternos -por ejemplo, personas LGBTIQ+, migradas o racializadas- en series como El cuento de la criada, Territorio Lovecraft, Sense8, Sex Education, Watchmen, Pose, Westworld o American Horror Story.

Entre azules. Ana Hernández. La Esfera de los Libros.

Después de Sexo con amor es magia y si no, gimnasia (2015), El tiempo es lo único que no vuelve (2018), Ana Hernández Sarriá lanzó el pasado mes de abril Entre azules, un libro en el que se sumerge en uno de los géneros más populares de la actualidad: la autoficción. Temas como la ecología, el viaje a modo de liberación, la búsqueda de uno mismo, el crecimiento personal y la solidaridad están presentes en las páginas del tercer libro de la autora madrileña, quien pasó los meses de cuarentena en las islas Maldivas, donde viajó en busca de inspiración. Allí descubrió que, pese a ser un lugar maravilloso, este paraíso no es idílico: tiene distintas caras. Y, precisamente por ello, Hernández quiso abordar la presencia de las injusticias, el poder sanador del pasado y "la importancia de valorar el presente sea cual sea". Su protagonista es Federica, una joven que, como ella, inicia un camino de (auto)descubrimiento.

Marchena. El poder de la justicia. Carmen Remírez de Ganuza. La esfera de los libros.

Marchena. El poder de la justicia es el segundo libro de Carmen Remirez de Ganuza. La periodista y analista de TVE, Telemadrid y Cadena Ser que cubrió durante años la información judicial, política y de la casa real para medios como Cope o El mundo presenta la biografía de uno de los magistrados más elogiados del panorama judicial patrio y una de las caras más visibles de la televisión durante los meses del juicio del procés: Manuel Marchena Gómez. La autora afirma que Marchena nunca fue "ni el héroe ni el villano de la España constitucional": solo era "un juez". "Este es el hombre. Este es el jurista. Este es el alto magistrado que nació en una tierra de frontera, que creció entre amigos y enemigos, que mudó de etiquetas, siempre un peldaño más arriba del Derecho, más arriba... del poder", indica la veterana comunicadora, que en 2018 publicó Leonor. El futuro condicionado de la monarquía.

Las sombras del sótano. Tania Santana Ventura. Avant Editorial.

Tania Santana Ventura debuta con su novela Las sombras del sótano, un thriller sobre las ansiadas vacaciones de los Baker en Castle Combe, un pueblo de Inglaterra en el que viven una serie de imprevistos que se suceden a la par que una persona cuya identidad se desconoce va contando en su diario cuánto le gusta la carne humana. Dos historias paralelas que mantendrán al lector intrigado hasta el final. La autora grancanaria deposita en su primer libro su afición por la literatura y, en especial, por el género de misterio.

Kirameki. Francisco José Márquez Solaz. Círculo rojo.



Las 234 páginas que conforman Kirameki (Círculo rojo) se sienten como un lamento. "Últimamente, aunque la encuentre y la sujete, la ilusión se escapa y desaparece. Escuchad mi historia, puede que sea la última oportunidad", escribe el autor, José Márquez Solaz, en la presentación. El paso del tiempo y el adiós más doloroso, ese que no se decide porque llega sin avisar, hacen posible una propuesta intensa, sentimental y delicada con toques de suspense y erotismo.

Madame infierno. Miguel Ángel San Juan. Diamante.

La nueva novela de Miguel Ángel San Juan es un cóctel de suspense, sangre y pasión. Y es que Madame infierno (Diamante) ofrece una historia que transcurre entre 1910 y 2013 y que está protagonizada por Claire Chavanel, una mujer propia de las Islas Británicas que vivió en el París de inicios de los años 30, entre la prostitución, el lujo y el ambiente artístico y cultural; y que finalmente acabó en Madrid en 1942 después de una estancia en Lisboa y en los campos de la Provenza Francesa. San Juan considera que su libro contiene "una historia extraordinaria de una asesina extraordinaria". Hay suspense, un interesante juego aplicado al paso del tiempo y una retahíla de pasajes de cariz poético.

Sintimiento. Juan Carlos Prieto. ECU.

Sintimiento es el segundo poemario de Juan Carlos Prieto tras la publicación de Tontheridas (Edición cuarentena), un libro que, pese a salir a la venta en el inicio de la pandemia, fue reeditado y obtuvo una gran acogida. Ahora, el poeta espera gozar de la misma aceptación con su nueva obra, con la que busca "la defensa de los sentimientos frente a la lógica con el fin de no mentirnos a nosotros mismos". "Sintimiento es una vuelta a mi corazón en 83 poemas y una canción", añade Prieto, al que le gusta escribir sobre sentimientos como la decepción, la esperanza, el amor. Este profesor alicantino, que ejerce desde hace 18 años -cinco de ellos en EEUU-, ama jugar con las palabras no solo en sus ratos libres, pues también colabora semanalmente escribiendo relatos y poemas con la revista Shangay.