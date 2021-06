Quatre centres educatius valencians, seleccionats en la Convocartoria d'Orientació de Dualiza-Fundació Bankia

Els centres que han rebut les ajudes en aquesta convocatòria són els següents: el CIPFP Canastell, amb el seu projecte 'Eloquence'; el IES Cotes Baixes, amb 'Ciclos de Vida'; l'EFA La Malvesía, amb 'Vocación Agraria'; i l'Escola de FP de FEMPA, amb 'Fomento de los ciclos industriales' de FP en l'àmbit juvenil, ha indicat la fundació en un comunicat.

La present edició d'aquesta convocatòria ha comptat amb més d'un centenar de sol·licituds, superant les 83 presentades en la convocatòria anterior. A açò ha contribuït positivament el que, per primera vegada, foren admesos tant projectes que estaven sent desenvolupats en l'actual curs escolar com a iniciatives que encara no havien sigut engegades. De fet, la meitat dels projectes seleccionats es troben ja realitzant-se mentre que l'altra meitat començarà en els pròxims mesos.

La Comunitat Valenciana, amb Andalusia i País Basc, han sigut les comunitats que més projectes han presentat la convocatòria i les que més projectes han vist seleccionats. A més, La Rioja, Regió de Múrcia, Comunitat de Madrid, Catalunya, Castella-la Manxa, Galícia, Castella i Lleó, Canàries, Balears i la ciutat autònoma de Ceuta també tindran representació en la convocatòria.

A través de la convocatòria s'ha buscat també atraure vocacions industrials i afrontar la bretxa de gènere en aquells sectors on és més pronunciada. De fet, en línia amb els objectius de l'Aliança STEAM, 'Niñas en pie de ciencia', impulsada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, les famílies professionals que més accions d'orientació han acumulat són: Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Informàtica i Comunicacions i Transport i Manteniment de Vehicles. Entre totes elles suposen el 49% de totes les accions presentades.