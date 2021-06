Anabel Pantoja da casi por perdido a Kiko Rivera tras su duro enfrentamiento: "Es como si hubiera muerto para mí"

Anabel Pantoja atraviesa uno de sus momentos más difíciles como colaboradora de Sálvame. La joven influencer tiene que hacer frente, día sí, día también, a la guerra que vive su familia y que tiene a dos seres que quiere mucho como máximos exponentes: su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera.

Con este último vivió un tenso enfrentamiento el pasado viernes. Enfrentamiento del que, según confesó ella misma este lunes en Sálvame, salió muy tocada. "El viernes me fui de aquí muy mal y creo que él también, me consta que él también", comentaba antes de desvelar que no ha hablado ni con su tía ni con su primo.

Además confirmó que, tras el rifirrafe, le mandó un mensaje a su primo: "Yo no quería hacer esto público, pero en el mensaje le decía que necesitaba y que quería, por favor, sentarme con él para hablar, pero no me contestó".

"Yo no me siento orgullosa de lo que pasó el viernes, asumo si hice algo que le pudo hacer daño, yo le pido disculpas, pero al revés, creo que tragué más saliva que en los 35 años que tengo"

Además, admitió haberle fallado: "En algunas ocasiones he sido cobarde y no he estado a la altura". "Yo no me siento orgullosa de lo que pasó el viernes, asumo si hice algo que le pudo hacer daño, yo le pido disculpas, pero al revés, creo que tragué más saliva que en los 35 años que tengo. Mi sonrisa él se la tomó como que yo me reía de él. ¿Cómo me voy a reír de él? Entiendo su dolor y puede que no haya estado al 100% para a lo mejor preguntarle sobre lo que le pasa", reconoció la joven colaboradora.

"Ya he visto que me ha borrado de las redes. Nadie sabe cómo estoy, solo la gente con la que hablo. No pretendo ser víctima de nadie, ni quiero ser víctima de Kiko ni de nada porque no busco ni buenos ni malos, aquí creo que nos equivocamos los dos en meternos en una historia aquí y yo voy a estar por fuera siempre bien, tú no vas a notar si estoy mal, no voy a llorar. Si lloro es que estoy haciendo un drama, si me río es que me estoy riendo del tema", explicó también.

"Me da pena, porque ni me quiero olvidar ni me quiero alejar, por supuesto"

Todo esto le ha llevado a una situación extrema: "Me da pena, porque ni me quiero olvidar ni me quiero alejar, por supuesto. Yo espero no perderle. Desde el viernes, cierro los ojos antes de acostarme y me acuerdo de él, porque es como si hubiera muerto para mí y yo entiendo que yo le he podido fallar en eso".