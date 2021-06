Pillan a Sandra Pica junto a un futbolista en Ibiza... y no es Jesé Rodríguez

Sandra Pica se ha convertido a lo largo de las últimas semanas en una de las protagonistas de la crónica social. Y es que a sus altibajos con su expareja, Tom Brusse, se suman la retahíla de rumores sobre sus supuestas infidelidades y las informaciones sobre sus encuentros con algunos rostros de Mediaset y futbolistas. Entre ellos, Borja Mayoral, jugador del A. S. Roma.

La revista Qué me dices ha publicado este lunes unas fotografías en las que la exconcursante de La isla de las tentaciones aparece disfrutando del buen tiempo junto al deportista madrileño paseando en una cala de Ibiza.

Las instantáneas llegan en un momento delicado para la joven, que el pasado fin de semana se vio obligada a intervenir en Socialité para desmentir los rumores de su supuesto affaire con Jesé Rodríguez. Además, quien confirmó la noticia fue Aurah Ruiz, quien tiene un hijo con el deportista. "Lo que me da pena es mi hijo, que está siendo moneda de cambio. Eso es lo que me da pena", declaró.

#FOTOSEXCLUSIVAS Sandra Pica se ha dejado ver muy bien compenetrada con un futbolista en la playa... y no es Jeséhttps://t.co/czcA8IH4A8 — Revista Qué Me Dices (@revistaQMD) June 14, 2021

La expareja de Tom Brusse aseguró en el programa conducido por Nuria Marín que no entendía por qué la ex gran hermana había cargado contra ella si las dos ya habían hablado para aclarar dicho asunto. Y, además, subrayó que el futbolista con el que había estado en Ibiza no era Jesé Rodríguez.

"Aurah es una mentirosa", dijo la joven en el espacio de Telecinco, y añadió: "No entiendo qué interés tiene ella en mentir si ha hablado conmigo y ha quedado todo muy claro".