Sandra Pica desmiente haber mantenido una relación con Jesé: "​Aurah es una mentirosa"

Sandra Pica ha desmentido que haya mantenido una relación con Jesé en una fiesta en Ibiza, como así aseguró su pareja Aurah en el programa Socialité este sábado.

La exnovia de Tom Brusse ha querido aclarar que solamente ha coincidido una vez con el futbolista, y fue cuando Aurah y ella salieron del concurso La casa fuerte.

En estos momentos, ambos se encontrarían en la isla pero no habrían coincidido, aunque Sandra sí que afirma que Jesé ha podido estar con otras chicas en la villa y haberla confundido con una de ellas.

"Aurah es una mentirosa", ha declarado en Socialité este domingo. "No entiendo qué interés tiene ella en mentir si ha hablado conmigo y ha quedado todo muy claro".

"Ella me dijo que creía en mi palabra y sabía que no había estado allí", ha declarado Sandra, revelando el contenido de la conversación telefónica que tuvieron.

Además, ha querido enfatizar en que ella ahora mismo está conociendo a Julen y no quiere que se le acusen de este tipo de cosas porque podría enturbiarlo. "Por respeto a Julen y a mí misma no me acostaría con otra persona", ha concluido.