SPPLB denuncia falta de policies per a controlar botellons i augura un "estiu calent"

En un comunicat, es posiciona així després dels botellons d'aquest cap de setmana en punts com la plaça d'Hondures i els altercats en la platja del Cabanyal, amb el saqueig i destrossa de quiosquets, durant el primer divendres i dissabte sense toc de queda des de fa mesos.

SPPLB lamenta que en la plantilla de Policia Local s'ha produït en els últims anys una baixada "molt nombrosa" de personal, unida a l'envelliment de la plantilla, que ha provocat que el servici en el carrer s'haja vist "enormement minvat" en nombre d'agents.

És alguna cosa que atribueix principalment a la "falta endèmica" de plantilla des de fa anys i al retard en els processos selectius per a la incorporació de nous policies en nombre apropiat per a compensar les jubilacions.

Com a conseqüència, la central adverteix que pràcticament totes les unitats policials es troben "sota mínims" per a fer front als problemes diaris en la ciutat, la qual cosa veu com una deficient política de personal.

Critica així que la Regidoria de Protecció Ciutadana haja creat o ampliat unitats "més de cara a la galeria que per a donar cobertura a les verdaderes necessitats de la ciutadania", amb l'exemple de "la venda que per part del regidor, Aarón Cano, s'ha fet d'unaunitat com la d'UCOS (Unitat de Convivència i Seguretat), que segons les seues paraules s'encarregarà en el torn de vesprada del control del 'tardeo'".

Segons el sindicat, la creació o ampliació d'aquestes unitats ha suposat la reducció de personal en unes altres, provocant "manques difíls de suportar i més de cara a l'estiu, amb les vacances pendents de gaudi".

"SI ANEM A la PLATJA, ES MUNTA A HONDURES"

Es tracta, al seu juí, de mantindre uns mínims de servicis operatius per a atendre la demanda i no arribar a "situacions de criteris de prioritats: Si s'atén Benimàmet, no s'arriba a Marxalenes; si anem a la platja, es munta a Hondures, i així nit després de nit".

Un altre problema del que es queixa en el treball diari és la manca d'accés al programa ARGOS de la Policia Nacional, mitjançant el qual "fins a l'1 de juny, des de la pròpia Policia Local de València es podia realitzar consulta dels antecedents policials de les persones que s'identificaven".

SPPLB lamenta que "pareix ser que el nivell de seguretat dels certificats per a poder accedir al programa informàtic s'han modificat i durant el mes de juny les patrulles de Policia Local es veuen obligades a sol·licitar la presència del CNP per a realitzar aquest tipus d'actuacions, produint-se una duplicitat de recursos totalment innecessària i que no fa una altra cosa que dificultar el treball".

Per tot açò expressa la seua preocupació per la integritat física dels policies locals que "s'arrisquen diàriament en el carrer per la nefasta gestió d'aquest ajuntament". Exigeix així la incorporació immediata del personal de l'oposició en marxa que hafinalitzat el seu procés selectiu (torn de mobilitat i agents d'altres poblacions) i reforços extraordinaris que permeten atendre l'alta demanda puntual d'aquest estiu.