Una exposición recorre las portadas que dejó el terrorismo en España para concienciar sobre las víctimas

La muestra se titula 'El terror en portada. 60 años del terrorismo en España a través de la prensa', se exhibe en la sede de San Carlos Borromeo de la Universidad Católica de València y es una iniciativa de la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, en colaboración con el grupo Vocento. La muestra ya ha pasado por Madrid, Vitoria y Pamplona.

La exposición '60 años de terrorismo en España' toma como punto de partida el atentado de la estación de Amara, en San Sebastián, donde ETA mató a Begoña Urroz Ibarrola, un bebé de 22 meses, la tarde del lunes 27 de junio de 1960. La exposición se centra, sobre todo, en las víctimas a través de sus historias personales antes, durante y después del atentado.

También cuenta con material de los periódicos del grupo Vocento y su cobertura informativa a lo largo de este tiempo no sólo en el terrorismo etarra, sino también en las acciones de la extrema izquierda (Grapo), derecha (Triple A), el yihadismo o los grupos parapoliciales (GAL).

Al acto han asistido la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero; la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez; el cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares y el rector de la UCV, José Manuel Pagán, entre otros.

En su intervención, Bravo ha asegurado que la Generalitat "ha estado, está y estará al lado de las víctimas del terrorismo para preservar su testimonio y ejemplo". La consellera ha recordado que los medios de comunicación tuvieron "un papel fue fundamental en los años más duros de la violencia terrorista" y hoy en día "siguen teniendo una responsabilidad esencial en el mantenimiento de la memoria como lugar de encuentro de los valores democráticos y de significado político".

Por ello, para Bravo, "perpetuar la memoria de las víctimas es la mejor forma de garantizar que no volverá a ocurrir lo que ocurrió. Y la tarea de recordar nunca está completa pues el riesgo del olvido que trae la impunidad se acrecienta con el tiempo".

Por su parte, Caballero ha recordado a las 13 víctimas mortales que dejó el terrorismo en la Comunitat Valenciana entre 1979, con el asesinato de un guarda de seguridad en un banco de València, y 2002, con los dos fallecidos que dejó un atentado en Santa Pola.

El cardenal Cañizares, por su parte, ha aseverado que la violencia terrorista "nunca puede ser un medio para resolver problemas de la sociedad" y que "solo Satanás puede gozar con la destrucción del hombre".

UNIDADES DIDÁCTICAS

"Perpetuar la memoria de las víctimas es la mejor forma de garantizar que no volverá a ocurrir lo que ocurrió", ha dicho la consellera que ha añadido que "no podemos consentir que las nuevas generaciones no sepan qué ocurrió". Por ello, se está trabajando con la Conselleria de Educación y la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior para incorporar unidades didácticas en materia de terrorismo en los currículos de siete asignaturas de ESO y Bachiller.

De hecho, dentro de esta colaboración, está previsto traer a la Comunitat Valenciana el proyecto 'Testimonios en las aulas' para que los alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato, una vez hayan trabajado los contenidos de las unidades di-dácticas, puedan conocer de primera mano el testimonio de una víctima del terro-rismo que participe en el proyecto.