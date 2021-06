Mazón sobre la Convenció Nacional del PP: "El futur d'Espanya arranca amb força des de la Comunitat Valenciana"

Mazón s'ha manifestat d'aquesta manera en un comunicat després que Casado haja anunciat en l'acte de presentació de la pròxima Convenció del PP que serà una trobada itinerant, que es clausurarà a València sota el lema 'Creemos en España. Creemos un futuro en libertad'. El conclave se celebrarà en sis ciutats durant set dies, amb 25 taules temàtiques i en la qual participaran 450 representants de la societat civil.

Després de l'anunci, Mazón ha assenyalat que "si no es creu, no es crea Espanya. A la Comunitat Valenciana creiem i volem crear Espanya. Ens posem a la feina". Així, Mazón ha agraït a Casado "la seua confiança en aquesta terra i en el projecte del PPCV", que considera que és "un recolzament".

Així, ha explicat que portava "molt temps lluitant des del PPCV per a ser el centre de la Convenció que va a rellançar el partit a nivell ideològic, programàtic i a nivell del gran canvi que volem per a Espanya i especialment per a la Comunitat Valenciana".

"Ja palpem vents de canvi, i aquest canvi va a arrancar de manera molt simbòlica" en la ciutat de València "i no anem a fallar al partit perquè aquesta comunitat no li falla Espanya", ha manifestat, per a afegir: "Les coses comencen a ocórrer des de la Comunitat Valenciana, des d'Alacant, València i Castelló"

Mazón ha assenyalat que l'elecció de València "demostra la importància de la Comunitat Valenciana per al projecte del Partit Popular" i ha manifestat que el PPCV "es posa a treballar ja per a aportar la nostra experiència al projecte que va a liderar Espanya".

"No us fallarem, parlarem de l'Espanya real, de la qual hi ha i de la qual volem construir entre tots, en llibertat i igualtat d'oportunitats", ha conclòs.