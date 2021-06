Cultura engega el chatbot Plácido, un assistent de IA per a donar a conéixer la vida i obra de Berlanga

El director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno, ha assenyalat que, amb la creació del chatbot Plácido, l'entitat vol "incorporar la intel·ligència artificial i les últimes innovacions tecnològiques en l'àmbit de la cultura digital a la difusió i projecció a tot el món de la figura de Luis García Berlanga, un clàssic del cinema del segle XX i una personalitat històrica fonamental de la nostra cultura".

L'assistent ha sigut anomenat Plácido com a homenatge a la pel·lícula rodada per Berlanga en 1961, que va ser candidata a l'Óscar al millor film de parla no anglesa eixe mateix any, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. En la seua primera fase de desenvolupament, el chatbot respon un centenar de preguntes sobre la trajectòria vital i artística del director de 'Bienvenido, Mr. Marshall!', 'El verdugo' i 'La vaquilla'. Es tracta d'un projecte que anirà creixent amb nous continguts.

Els continguts que ofereix Plácido, a aquells que visiten la pàgina del Berlanga Film Museum i desitgen preguntar-li, es basen principalment en els testimoniatges que el director va plasmar en les seues memòries i en diferents entrevistes impreses i audiovisuals. Per a consultar a Plácido, no cal registrar-se i el servici és gratuït.

La representació gràfica o avatar de Plácido guarda un "evident paregut" amb l'actor Casto Sendra, més conegut com Cassen, caracteritzat per al paper de Plácido Alonso, protagonista de la pel·lícula de Berlanga.

A més, s'ha optat per dibuixar a l'avatar en blanc i negre per a respectar el tipus de fotografia en el qual Berlanga va rodar aquesta tragicomèdia que transcorre durant la Nit de Nadal en una xicoteta ciutat de províncies. Per motius de censura, el cineasta valencià va haver de canviar a última hora el seu títol original ('Siente un pobre en su mesa') pel nom del protagonista masculí.

A l'avatar de Plácido se li ha donat, no obstant açò, una aparença "més juvenil" que la del personatge original, perquè el chatbot "està ideat per a captar principalment l'atenció d'un públic jove i de les noves generacions de nadius digitals que naveguen diàriament per Internet des de qualsevol part del planeta, però que desconeixen en la seua majoria la vida i les grans pel·lícules de Berlanga", ha assenyalat la Generalitat.

El chatbot Plácido és un projecte d'1MillionBot, una empresa alacantina especialitzada en el desenvolupament de chatbots conversacionals amb tecnologies d'intel·ligència artificial, que presta especial atenció als àmbits de l'educació i la divulgació cultural. La ferramenta està allotjada en la web del museu virtual Berlanga Film Museum (