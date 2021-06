Hallan en Navarra a una niña de nueve años acampada sola a un kilómetro de casa

La Policía Local de Tudela (Navarra) ha encontrado la pasada medianoche a una niña de nueve años que se había escapado de casa, sin que sus padres se dieran cuenta, para acampar en el primer tramo de la Vía Verde del Tarazonica, a menos de un kilómetro de su domicilio.

Según han informado fuentes policiales, la niña cogió una pequeña tienda de campaña y dos mochilas llenas de juguetes y recorrió caminando la distancia que separa su vivienda en la calle Monasterio de la Oliva de la zona de acampada, en la que, pese a ser ya de noche, hay algo de iluminación.

Los padres de la menor no se percataron de que se había marchado de la vivienda y, cuando se dieron cuenta de que no estaba en casa, empezaron a buscarla por las inmediaciones. Al ver que no conseguían dar con ella, el padre optó por personarse en las dependencias de la Policía Local para informar de que su hija de nueve años había desaparecido.

Minutos más tarde, mientras los agentes buscaban a la niña, un ciudadano que hacía deporte a esas horas por la Vía Verde del Tarazonica llamó por teléfono a la Policía Local a tialertando de que había visto una pequeñenda de campaña con una niña en su interior.

Personada una patrulla en el lugar, comprobó que se trataba de la pequeña a la que estaban buscando, la cual había instalado la tienda de campaña de juguete y tenía en su interior dos mochilas con juguetes. Tras recoger todo, los agentes trasladaron a la niña en perfectas condiciones a su domicilio.

El jefe de la Policía Local de Tudela, Juan Cruz Ruiz, ha reconocido este viernes que los agentes que la recogieron comentaron que la pequeña estaba en la tienda de campaña "tan ricamente jugando" y ha añadido también que "les llamó la atención, además de su simpatía, lo resuelta que era para la edad que tiene".

Ruiz ha explicado que la pequeña no puso ninguna resistencia cuando la llevaron de vuelta a su casa y les dijo a los agentes que "estaba esperando a pasar la noche allí y que a la mañana siguiente pensaba volver a su casa".

Por su parte, los padres de la menor aseguraron a la Policía que "nunca había hecho algo parecido", tras reconocer que a la pequeña "le gusta mucho jugar en su casa a hacer acampadas y que por eso dispone de esa tienda de campaña de juguete".

El jefe de la Policía Local de Tudela ha destacado que el suceso, "una vez que ha terminado con final feliz, es simpático, pero podía haber tenido peores consecuencias, porque estamos hablando de una niña de nueve años", ha dicho.

No obstante, ha mostrado su extrañeza por lo sucedido, ya que resulta "un poco raro", ha manifestado, que a una niña de nueve años se le ocurra llevarse una tienda de campaña y dos mochilas llenas de juguetes para acampar sola.