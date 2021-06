Ayuntamiento pide de forma "contundente" a Endesa inversiones en Padre Pío para garantizar el suministro

Flores ha hecho referencia a este escrito durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local después de que la concejal de Adelante Sevilla Sandra Heredia llamara la atención sobre los incendios en Padre Pío y San Jerónimo relacionados con elementos eléctricos y pidiera al equipo de gobierno que insistiera con la compañía para que "la problemática se resuelva lo antes posible".

Al respecto, Flores ha señalado que en la carta se recoge la necesidad de actuar ante el transformador incendiado en Padre Pío, "cuya reparación parece que no está dando las respuestas necesarias", además de instar a ejecutar, "sobre todo, intervenciones duraderas y permanentes que eviten para evitar que el consumo repita lo ocurrido en invierno, algo que está volviendo a pasar ahora". "Estamos muy encima del tema, aunque la Administración local no es competente en el tema", apostilla.

Adelante Sevilla también ha llevado a esta comisión la expropiación de los terrenos de Tablada, un marco en el que la portavoz de la formación, Susana Serrano, ha preguntado al concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), sobre el avance de este espacio para convertirse en parque periurbano.

TABLADA

Muñoz, tras recordar todo el "recorrido histórico" y administrativo de este espacio, incide en que actualmente cabe avanzar para llegar a un acuerdo y que la Junta "sea coherente con lo que ella ha planificado en su ordenamiento, que es Tablada como parque periurbano". "Quien tiene aquí que mover ficha es la Junta, aunque eso no quiere decir que el Ayuntamiento se ponga de perfil y no negocie con los interesados", afirma.

El socialista señala que en estos momentos "no se puede decir que haya una amenaza de construcción sobre esos terrenos porque están calificados como no urbanizables y de especial protección". "El gobierno municipal no ha estudiado la posibilidad de expropiación, no es algo que se contemple. Más allá de las dudas jurídicas que se plantean, porque no están en los supuestos para expropiar, tendríamos que destinar una importante cantidad de dinero y entendemos que al estar en un elemento de planificación de la Junta sea ella la que debería llevar a cabo una expropiación total o parcial", sentencia.

De su parte, Serrano ha advertido que todo esto es consecuencia de "ese tiempo en el que la especulación del suelo era la bandera de algunos, que aún hoy pretenden recuperar", y ha esperado que el Ayuntamiento haga "una mediación mayor". "No se va a construir porque no se puede, pero peor es tenerlo sin utilizar", insiste, tras pedir que se haga una labor de renegociar los precios y actualizarlos para que "no sean los disparatados de hace años".