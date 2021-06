Acción sorpresa contra el cierre de los 'búnkers' del Carmel: vecinos precintan la sede del distrito en señal de protesta

Los vecinos del Carmel no quieren "otro Parc Güell" en su barrio. El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado mes de diciembre que cerraría por la noche el mirador del Turó de la Rovira, más conocido como ‘los búnkers’. En su momento, la concejala del distrito de Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, argumentó que su intención era “proteger” el patrimonio de la zona ante el auge de visitantes, ya que el lugar alberga baterías antiaéreas de la Guerra Civil. No obstante, existe un sector del vecindario que no está de acuerdo con el cierre, que está previsto para este verano.

Este mirador, que tiene una de las mejores vistas de Barcelona, lleva años de moda entre los visitantes. Esto ha comportado problemas de masificación y molestias para los vecinos. Por ello, el consistorio se plantea cerrar por la noche los últimos metros antes de llegar a la colina.

Los búnkers, llenos de grafitis, ofrecen unas vistas privilegiadas de Barcelona. HUGO FERNÁNDEZ

Sin embargo, las entidades ‘Dignitat Tres Turons’ y 'Plataforma de Viviendas Afectadas por el plan de los Tres Turons' temen que este sea “el primer paso” para cobrar entrada a los turistas y perder del todo el mirador para la población local, aunque la concejala Alarcón ya aseguró hace meses que “en ningún caso” llegaría a ser de pago.

Asimismo, las plataformas se quejan de la “opacidad” que habría tenido el ayuntamiento con los vecinos, ya que “no se les ha explicado” el proyecto antes de tomar una decisión, y sospechan de que se trata de una “estrategia” del consistorio para repartir el turismo por los barrios de la ciudad.

Una treintena de vecinos se ha concentrado ante la sede del distrito de Horta-Guinardó para protestar contra el cierre nocturno de los 'búnkers' del Carmel de Barcelona. Miquel Taverna

Protesta sorpresa

Para protestar contra el cierre, la plataforma ha convocado este jueves por la tarde una acción sorpresa. Concretamente, ha consistido en precintar la sede del distrito de Horta-Guinardó, cerrando el acceso al edificio como acción simbólica contra el vallado de los búnkers.

La manifestación ha congregado a una treintena de vecinos, que han lucido máscaras con la cara de la concejala Rosa Alarcón. También han llevado a cabo una especie de 'performance', simulando un pleno participativo del consistorio e imitando a Alarcón.