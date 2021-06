La Junta esgrime que el dinero de Educación para La Cartuja "no supone merma" en la financiación de servicios

Así lo ha manifestado durante una intervención parlamentaria tras la pregunta realizada en el Pleno por la socialista Soledad Pérez, relacionada con la adaptación del citado estadio a las normas UEFA mediante transferencia de créditos que afectan a dicha Consejería y a la Agencia Pública de Educación de Andalucía.

Imbroda ha afirmado al respecto que existía una partida presupuestaria disponible y que "sería recuperada si fuera preciso con otra liberación de crédito". Se trata de una "redistribución de los recursos en función de las necesidades. Las transferencias de créditos entre departamentos es un procedimiento habitual en cualquier administración pública".

En este sentido, Imbroda ha insistido en el hecho de que la organización de la Eurocopa se decidió en mayo, con lo que "no teníamos presupuesto reflejado en este ejercicio y se tuvo que hacer modificaciones para antenderlo".

La parlamentaria socialista ha interpelado al consejero para que explicara "por qué ha sacado 5,4 millones de euros de escuelas infantiles para llevárselo a La Cartuja y se pueda celebrar ese evento deportivo". "Me gustaría que hoy fuese el consejero de Educación y no el de Deporte el que me conteste", ha añadido.

"Para usted es más importante el fútbol que las escuelas infantiles. Ahora hábleme de la caída brutal de la natalidad... Hasta la coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha calificado esta medida de 'escandalosa e indecente'", ha afirmado la diputada autonómica del PSOE. "¿No podía haber utilizado ese dinero para bajar el copago de las clases medias y así hubiera más demanda de plazas?", ha formulado Pérez.

En su alocución, Imbroda ha criticado al grupo parlamentario socialista por el cierre, de 2012 a 2018, de 1.340 unidades públicas escolares y ha destacado que, sin embargo, "crearon tres unidades concertadas". Además, el consejero ha valorado el hecho de que Sevilla albergue este evento europeo por el "mucho trabajo y riqueza que dará al sector turístico y la reputación que conlleva su organización en solo dos meses".