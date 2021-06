Si hace poco se sinceró sobre sus problemas para tener hijos de forma natural, ahora Marta Peñate ha vuelto a utilizar su canal de Mtmad para sincerarse sobre su pasado con las drogas, algo que no le ha sido sencillo confesar.

"Nunca pensé que lo fuera a contar, pero como ya ha pasado tiempo, forma parte de mi pasado y a lo mejor puedo ayudar a alguien", expresó la exparticipante de La isla de las tentaciones 2. "Me cuesta hasta decirlo".

"Yo he fumado porros", se sinceró la canaria. "Tampoco he sido una porreta como tal, no he estado enganchada todo el día, pero he tenido épocas en las que he tenido recaídas".

"Nunca he consumido otro tipo de sustancias", aseguró. "La primera vez que consumí esta sustancia fue cuando me llevaron a un internado, cuando era pequeña, y un fin de semana mis compañeras me dieron a probar".

"No estaba en mi día a día, pero luego cuando fui a la universidad ya se hizo más habitual", continuó sincerándose algo comedida y evitando pronunciar la palabra "porros" o "marihuana". "Yo estaba con Lester en esa época, y [los porros] también hicieron que la relación durara más. Porque a mí fumar me evadía".

"Muchas veces discutía con Lester y evadía mis problemas fumando. Me fumaba eso, pasaba tiempo y ya ni me acordaba de por qué me había enfadado", se lamentó. "Ahora pienso que perdí mucho tiempo de mi vida. Me quedaba tirada y no hacía absolutamente nada. Te fumabas eso y no hacías otras cosas. A mí se me olvidaban las cosas si fumaba".

"Cuando la relación me iba mal, fumaba más, porque sabía que se me pasaban las cosas. [...] Luego lo dejé y volví a fumar en un bache con Lester", contó Marta Peñate. "La época que más fumé fue en el confinamiento, cuando no quería aceptar que mi abuelo había muerto ni que mi relación iba mal. Intentaba que la vida se me fuera fumando. Se me han ido muchas cosas en la vida por culpa de eso".

"No es algo de lo que esté orgullosa. Me entran hasta ganas de llorar, pero porque recuerdo esa época de mierda", aseguró y confesó que adelgazó mucho porque "se le olvidaba hasta comer".

"Dejé de fumar días previos a la emisión de La isla de las tentaciones", confesó la canaria. "Durante la emisión del programa tuve subidas y bajadas, porque cuando quitas esas sustancia de tu vida, te cuesta más dormir, cuesta todo un poco. Me cambiaba el estado de ánimo".

"Creo que cuando llegué a La isla de las tentaciones y dejé esa sustancia, me di cuenta de que no quería la vida que tenía", declaró en su canal de Mtmad.