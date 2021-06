El servici de platges de l'EMT perllonga itineraris i reforça 15 línies a partir del dissabte

Sobre aquest tema, el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha destacat que l'objectiu és "millorar la freqüència de pas i oferir més opcions a les persones usuàries per a desplaçar-se cap a la franja marítima des del diferents barris o del centre de la ciutat".

Les 15 línies que es veuran reforçades durant la campanya estival són les corresponents als nombres 14, 15, 18, 19, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 i 99, així com les nocturnes N1 i N9.

Amb aquests reforços en els horaris d'estiu, que es prolongaran fins al mes de setembre, s'augmenta l'oferta per a oferir un major nombre de places i multiplicar les opcions per a arribar a totes les platges des de qualsevol punt de la ciutat.

A més, l'EMT perllongarà el recorregut habitual de les línies 18, 24, 92, 95, 98 per a acostar el veïnat i als turistes fins a la zona de platja.

En concret, la línia 18 perllongarà el seu itinerari per a facilitar els desplaçaments des dels barris de Malilla i Sant Marcel·lí, de manera que, en lloc d'acabar a primers de l'avinguda de Tarongers, la línia 18 continuarà cap a la platja pel carrer d'Eugenia Viñes i de les Columbretes. També la línia 24 modificarà el seu recorregut per a entrar fins a la platja del Saler i facilitar l'accés dels viatgers i viatgeres.

Quant a la línia 92, canviarà la seua ruta fins al Passeig Marítim entre el carrer de Marcos Sopena i l'avinguda del Mediterrani, mentre que la línia 95 ampliarà el seu recorregut habitual per a connectar als residents de barris com el de Monteolivete i Natzaret amb el front marítim.

La línia 98 també modificarà la seua ruta i, en lloc de finalitzar en l'estació del Cabanyal, arribarà fins al Passeig Marítim tots els dies de l'estiu, no només en caps de setmana com fins ara.

D'aquesta manera, les veïnes i veïns de l'Olivereta, Campanar, Marxalenes, Saïdia i el sud de Benimaclet tindran autobusos tots els dies per a arribar de forma directa a la platja.

Aquests reforços se sumen al servici habitual que EMT ofereix durant tot l'any per a arribar a les platges de la ciutat i de l'àrea metropolitana.

Així, les persones usuàries tindran més opcions per a arribar en els autobusos municipals fins al mateix Passeig del Marítim i la platja de la Malvarrosa amb les línies 18, 19, 32, 92, 93, 95 i 98. Amb la línia 31 també es pot arribar fins a la platja de la Patacona.

Finalment, per a arribar a la platja de Pinedo, les persones usuàries podran agafar les línies 14, 15, 24 i 25, mentre que la línia 24 i 25 arriben a la platja del Saler. A més, aquelles persones que vullguen anar fins a les platges del Perellonet i El Perelló poden agafar la línia 25.

Grezzi ha destacat que un any més s'ha preparat un dispositiu especial durant l'estiu per a oferir "un servici de qualitat, amb més oferta i noves rutes que faciliten els desplaçaments cap a les nostres platges, tant des dels barris com des del centre de la ciutat".

Sens dubte, els autobusos municipals són la millor opció per a gaudir de l'estiu i moure's de manera segura i sostenible", ha afirmat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

DISPOSITIU INFORMATIU

Des de l'11 fins al 13 de juny, un equip d'informadors explicaran les millores del servici en diferents punts de la ciutat, com els transbords de Tetuán-Porta de la Mar i Xàtiva-Estació del Nord.

També hi haurà personal d'EMT en el Passeig Marítim de la Malvarrosa i en la platja de les Arenes per a atendre les preguntes de les persones usuàries.

A més, es col·locaran cartells en les marquesines i es repartiran fullets informatius amb els nous horaris d'estiu, que es repartiran també en oficines de turisme, pedanies, càmpings, comerços i hoteleria de la zona. També es repartiran ventalls que inclouen tota la informació necessària per a viatjar de manera segura amb l'EMT aquest estiu.