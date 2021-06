Pleno-Fernández manda "a esparragar" al PP tras décadas "ciscándose" en la CE y pide una solución política para Cataluña

Además, en la votación de la PNL del PP, que se ha llevado a cabo por el sistema de llamamiento público, el político de la formación morada, que ha sido uno de los primeros en pronunciarse, ha acompañado su rotundo 'no' con la frase: "Los felones y los traidodres al pueblo español son ustedes", ante lo que ha tenido que ser llamado al orden dos veces por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que durante el debate también tuvo que recrimar a Marta Sanz, secretaria de la Mesa y compañera de partido, que sacase una bandera de España.

"Por España sí", han exclamado en sus votaciones tanto el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, como la de VOX, Fátima Pinacho, y Alba Priscila Bermejo, de Cs, mientras que el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha optado, como anunció en el debate, por no votar y ha permanecido callado al ser nombrado.

En el caso de la bancada socialista, que ha rechazado en bloque la PNL del PP, el procurador Juan Luis Cepa ha exclamado "sin miedo no" mientras que Fernando Pablos ha pronunciado "por España no" y Rubén Illera ha espetado "No hay más chorrada que esta, no". "Por la concordia no", ha respondido por su parte Luis Ángel Fernández Bayón.

La PNL del PP ha salido adelante con 42 votos a favor -PP, Ciudadanos, Por Ávila y Vox- y con 38 en contra -PSOE, Podemos-Equo y la no adscrita, María Montero-.

"No voy a contestar al señor de Podemos porque se contesta él sólo", ha respondido el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien ha centrado su discurso en la posición del PSOE con una crítica expresa al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, por falta de gallardía y de coraje por no haber intervenido en este debate.

