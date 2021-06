Jero García bromea con la idea de mandar a Errejón a 'Hermano mayor': "Le llevais con Pedro, que yo no le quiero"

Un hombre de 67 años interpuso el pasado 2 de mayo una denuncia contra el diputado de Más País en el Congreso Íñigo Errejón por una supuesta agresión en Madrid, un hecho que continúa dando que hablar tanto a pie de calle como en las redes sociales. Una muestra de ello es el tuit que el boxeador Jero Romero ha escrito este miércoles a raíz de una noticia que El Mundo Today ha publicado bromeando sobre la entrada del político en el programa Hermano mayor.

Tras la marcha de Pedro García Aguado del programa, Cuatro arrancaba en 2015 la producción de la nueva temporada de su veterano programa con un nuevo presentador, Jerónimo García. Aquello parece que no sentó del todo bien al exjugador de waterpolo, que ese mismo año, de hecho, escribía una respuesta a una tuitera en la que se leía lo siguiente: "Yo ya no hago el programa. Lo hace un boxeador y no parece que le vaya muy bien por lo que he oído".

Ha pasado el tiempo, pero parece que la relación entre ambos presentadores no ha cambiado. Tanto es así que el boxeador ha compartido la citada noticia, cuyo titular es "Más Madrid llevará a Íñigo Errejón a Hermano mayor", para lanzar un suave ataque al primer conductor del programa que Mediaset emitió entre los años 2009 y 2017 y en el que un instructor trataba de reorientar a jóvenes conflictivos.

Pero le lleváis con Pedro que yo no le quiero😢😢😢 https://t.co/01nyAQKUCu — Jero Garcia (@jerogarciabox) June 9, 2021

En concreto, García ha reaccionado con humor a estas palabras, las cuales no son ciertas por proceder de un medio satírico: "Pedro García Aguado será el encargado de intentar reconducir el mal comportamiento de Errejón, ya que los responsables del programa no creen que Jerónimo García tenga la experiencia suficiente para afrontar un caso tan complicado. 'Íñigo es el adolescente más problemático con el que nos hemos encontrado', se sinceran desde Cuatro. 'Desde su separación de Iglesias está totalmente descarriado', añaden".

Es que no me llevo😉 — Jero Garcia (@jerogarciabox) June 9, 2021

"Pero le lleváis con Pedro que yo no le quiero", ha escrito, añadiendo una serie de emojis llorando. El tuit, que supera los 400 'me gusta', recoge además un comentario en el que se lee "tendrías que haber etiquetado a Pedro...". "Es que no me llevo", ha zanjado, con ironía, el boxeador.