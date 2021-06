Sale a subasta el Ford Escort que el príncipe Carlos le regaló a Lady Di (y que estuvo desaparecido)

Fue su regalo de compromiso. El príncipe heredero, Carlos de Inglaterra, pensó que su futura esposa, Diana de Gales, necesitaba un coche y tal fue su obsequio, un Ford Escort Mk III Ghia que se pensó que estaba desaparecido y que sin embargo no solo ha sido encontrado, sino que será próximamente subastado tal y como se hizo el pasado mayo con la bicicleta de Lady Di y que dobló su valor estimado alcanzando los 50.000 euros.

Tal y como explican desde Vanitatis, la princesa solía acudir en los primeros compases de su idilio a encontrarse con su prometido y varias fueron las veces en las que fue fotografiada por los paparazzis conduciendo este utilitario al que se le perdió la pista rápidamente la pista.

Diana se deshizo del automóvil solo dos meses después de haber dado a luz al príncipe Guillermo en junio de 1982. Hasta aquel agosto lo había usado bastante en el año transcurrido desde que el hijo de Isabel II se lo ofreciese como presente en mayo de 1981, algo más de 60 días antes de la boda, el 29 de julio.

Sin embargo, ahora que la casa de subastas Reeman Dansie, de Essex, ha puesto en subasta el aparato se puede hacer un recorrido por lo que ha sido de él en estos últimos casi 40 años, empezando porque fue en 1995 cuando un anticuario lo compró por unos 7.000 euros (6.000 libras esterlinas de la época).

El fenómeno fan entró en juego y Tina Kirkpatrick, una de las admiradoras más fanáticas de Lady Di, lo adquirió y lo tuvo durante dos décadas sin darle publicidad a que era de su propiedad (cuando le preguntaban sus conocidos incluso respondía que lo guardaba porque fue su primer automóvil y que le tenía un cariño especial).

Kirkpatrick lo cuidó y lo llevó a mantenimiento cuando fue necesario, dado que lo utilizaba como el segundo coche familiar, aunque ahora ha desvelado el secreto. "Sentí que su historia y su procedencia eran tan únicas que no era mi deseo que mucha gente lo supiese. Lo he mantenido, lo he revisado regularmente y lo tuve guardado en el garaje. Así durante 20 años y ahora sí siento que es el momento adecuado para venderlo", ha explicado Tina.

La casa de subastas lo ha tasado en un precio de salida de 40.000 libras (alrededor de 46.500 euros), aunque es obvio que esperan que la venta final sea por una cifra ampliamente superior. "Por supuesto que se trata de un Ford Escort humilde, pero quien fue su primera propietaria lleva este auto a otro nivel", ha confesado uno de los encargados de Reeman Dansie, quien también ha recordado que el año pasado se subastó el Audi descapotable mítico de la princesa, alcanzando este coche un valor de 58.000 libras. Es decir, unos 67.500 euros.