Rementeria cree que la ampliación del Guggenheim se tiene que hacer "sí o sí", aunque no lleguen fondos europeos

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rementeria ha defendido que "Bizkaia necesita muchos proyectos y éste también" y ha recordado que la construcción del Museo Guggenheim Bilbao también generó "una discusión" y "el tiempo ha dado la razón a aquella decisión arriesgada", de manera que "todo lo que ha supuesto en estos 25 años ha sido muy positivo".

En esta línea, ha apuntado que, para "afrontar los siguientes 25 años o más", el Plan Estratégico del Guggenheim contemplaba una ampliación en discontinuidad, pero con "una experiencia diferente". "Y esto es lo que tenemos encima de la Mesa", ha señalado.

Preguntado por la posibilidad de que el proyecto no pueda acceder a los fondos europeos, con los que se plantea financiar parte de su coste, ha indicado que, "cuando un proyecto es bueno, es único, es redondo, merece la pena sacarlo adelante". Según ha indicado, "ahora el momento oportunidad son los fondos Next Generation y se aceleraría, pero los proyectos buenos se tienen que sacar adelante".

De este modo, ha incidido en que, "cuando un proyecto es bueno, si no se hace en el calendario con los fondos Next Generation, se podrá ejecutar a posteriori, como se hacen múltiples proyectos en este territorio, que tenemos encima de la mesa y, si no se sacan hoy, se sacarán mañana". "Los buenos hay que hacerlos sí o sí", ha insistido.

En este sentido, ha indicado que, si no llegarán esos recursos europeos, "se obtendrían medios de financiación" y la Diputación, que forma parte del Patronato del Guggenheim, "estaría dispuesta a aportar para sacar este proyecto adelante".

En relación a la posible afección en la reserva de la biosfera de Urdaibai, ha defendido que el proyecto "cumple con todos los principios que marca Europa" como la sostenibilidad y supone "recuperar suelos industriales", compagina "la actividad humana con la naturaleza" y también incide en el factor de igualdad de oportunidades.

"Es un proyecto redondo. Albergará visitas, pero no solamente estamos hablando de un museo de visita, sino de una experiencia de residencia de artistas, de una industria creativa, de un foro de pensamiento, de múltiples cuestiones que son interesantes", ha valorado.

El diputado general de Bizkaia ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de reclamar que 'El Guernica' de Picasso se expusiera en Gernika con este nuevo proyecto. "Estamos en un proyecto de ampliación del Guggenheim y luego ya se verán otras cuestiones. No descarto ni afirmo nada. Ahora estamos con lo que estamos", ha manifestado.