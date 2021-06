Cvirus.- La IA a la Comunitat baixa als 39,90 casos per 100.000 habitants i deixa de ser la CCAA amb menor contagis

20M EP

NOTICIA

La incidència acumulada (IA) a 14 dies a la Comunitat Valenciana ha baixat 15 centèsimes respecte ahir fins als 39,90 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 40,04 casos d'aquest dilluns. Així i tot, deixa de ser l'autonomia amb menor taxa de contagis i se situa per darrere de Balears, que registra una incidència acumulada de 39,78 casos. Amb tot, roman per davall dels 113,45 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri.