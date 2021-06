Grison cuenta en 'La resistencia' cómo salvó a un pájaro de ahogarse: "Se va a morir, pero a los niños los hace felices

Entre broma y broma, en La resistencia también tienen momentos para hablar de algunos temas más serios -aunque nunca olvidan el humor- y este lunes, el músico Grison quiso contar que tiene un pájaro en casa que salvó de ahogarse.

"Tenemos un pájaro en casa que lo estoy criando. Se va a morir, pero bueno, a los niños les hace felices. Que aprendan, que lo puteen lo que quieran", explicó entre risas. "Esos pájaros no suelen vivir. Pero bueno, lleva dos días".

Después, contó cómo lo encontró: "Se cayó al río. Yo me estaba durmiendo la siesta y mi chica empezó a gritar como un demonio. Pensé: 'Ya está, se le ha caído un niño al río'. Me fui a tirar y de repente vi un puto pájaro enano. Pero lo salvé".

"Estaba tiritando, le di con la calefacción del coche y creo que me pasé un poquito. Empezó a oler así como sabroso", bromeó. "Y hoy me he levantado a las 7 de la mañana para darle de comer. Lo que no hago con las analíticas, lo hago con un pájaro".

Grison explicó que le da galletas de perro para comer y quiso imitar la reacción del ave cuando las ve. Entonces, bastante torpemente, empezó a gritar casi con semblante de sufrimiento, pero reconoció que se le daba mejor copiar la lentitud de los perezosos.