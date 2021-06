Resines regresa a 'La Resistencia' para presentar, en exclusiva, su nueva serie

Hace unas temporadas, Antonio Resines era colaborador de La Resistencia, pero el actor cambió de cadena, marchándose a Antena 3 para participar en El hormiguero. Este jueves volvió al programa de Movistar.

El motivo de su retorno fue el de anunciar, en exclusiva, el comienzo del rodaje de su nueva serie, Sentimos las molestias, que protagoniza junto a Miguel Rellán y que serán dirigidos por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero (autores de Vergüenza). La grabación ha empezado esta semana en Madrid y constará de seis episodios que verán la luz en 2022.

"¿Has pillado por qué se llama así?", le preguntó Resines a Broncano, que le respondió: "Como sois gente ya de edad... tenéis ya molestias". El invitado señaló que era correcta su respuesta porque "Sentimos las molestias es un juego de palabras".

🔴 ÚLTIMA HORA: Arranca el rodaje de #SentimosLasMolestias, nueva serie original Movistar+ protagonizada por Antonio Resines y Miguel Rellán.



Una comedia sobre hacerse viejo siendo joven. pic.twitter.com/XELZTVBB8b — Movistar+ (@MovistarPlus) June 3, 2021

El presentador también se interesó por las molestias del actor: "Estoy de puta madre y no me he cogido el asqueroso virus. La cadera la tengo muy bien porque me la cambiaron, pero es que hacía mucho que no nos veíamos", le dijo a Broncano.

"Estáis contemplando un 'espalda plateada'", afirmó el conductor del programa, pero su invitado se quedó pensativo y le respondió: "¿Me estás llamando gorila? Soy un mito, a que te meto...".

Resines concluyó señalando que "los directores de la serie son muy buenos y tienen un nivel, no como aquí". Durante la entrevista, Broncano le entregó un dron a su invitado, que a su vez le regaló un sofá.