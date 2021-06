Una xiqueta contra un 'pelotazo' urbanístic: Un videojoc inspirat a la Comunitat Valenciana arriba a les consoles

El videojoc, que ja porta uns mesos publicat en la plataforma Steam i també està en Apple Arcade, eixirà aquest dimecres per a Play Station, Nintendo Switch i Xbox. La història té accent mediterrani: el director del joc és David Fernández, un dissenyador i animador valencià establit a Londres, que ha col·laborat, entre uns altres, amb la programadora Kirsty Keatch, una escocesa que passava els estius a Eivissa de xiqueta.

Així, en un escenari inspirat en el litoral mediterrani, el joc segueix a Alba, una xiqueta fascinada per la naturalesa que viu l'estiu amb els seus avis en el poble de Secarral. La xiqueta passa les vacances jugant amb la seua amiga Inés, identificant animals amb el seu telèfon mòbil i arreplegant la brossa abandonada en les zones verdes, quan l'alcalde anuncia el seu pla per a alçar l'hotel. Aleshores, Alba i Inés decideixen impedir-ho.

La reserva és un dels llocs principals del mapa, i on comença la història: deu anys abans de l'acció, Alba passeja amb els seus avis per la reserva i veuen un linx. Allí és on naix la seua afició per la naturalesa.

La història combina diverses missions amb l'exploració del terreny. Des d'una illa que recorda a la de Benidorm, amb el bar inclòs, fins a la casa dels avis -el típic xalet de dos plantes- passant per un passeig marítim i un aiguamoll descurat, Alba pot recórrer tot el poble mentre identifica pardals i animals i arreplega la brossa que hi ha pel terra.

En una entrevista amb Europa Press, Fernández ha explicat que Keatch i ell van començar a dissenyar els primers esbossos pensant en el paisatge tradicional, com el "bar de la cantonada, les terrasses o el passeig marítim". En veure els esbossos, la resta del seu equip els va animar a fer el pas, ja que consideraven que era un paisatge "genuí i nou".

De fet, van tindre més dubtes ells mateixos que la resta de l'empresa: "Açò heu de reforçar-ho", els van dir. "Si tens una mica d'ambició d'arribar a un públic generalista, pareix que has de fer una ambientació genèrica d'avets i pedra grisa tipus medieval, però crec que fer les coses específiques i autèntiques fan que la gent puga connectar", opina Fernández.

Malgrat que la protagonista és una xiqueta, el joc no té vocació de dirigir-se a l'àmbit educatiu. "No volíem ser un joc educatiu, ja que a la gent li tira enrrere. És un joc normal i corrent per a un públic majoritari", ha explicat i ha incidit a rebutjar el "sambenito" de ser un joc educatiu.

Així, si bé no s'han posat en contacte amb cap col·legi per a presentar el videojoc, sí ha apuntat que un dels objectius és transmetre als xiquets que la naturalesa "no és exòtica", sinó que ens envolta. A més, busquen conscienciar sobre l'element conservacionista de la trama amb accions com arreplegar la brossa o tindre una comunitat involucrada amb el medi ambient.

UN ARBRE PER CADA DESCÀRREGA

En 'Alba', la naturalesa típica valenciana juga un paper important: "No necessites anar-te a la selva per a veure animals, els pots veure on tu vius, en les ciutats o els pobles", ha explicat el director del joc. De fet, la xiqueta té unes missions en les quals pot identificar a cada espècie que se li creua.

No obstant açò, també té un vessant ecològic més enllà del joc: estan col·laborant amb l'ONG Ecology, que planta un arbre a Madagascar per cada còpia descarregada. Des de desembre, porten ja 650.000 arbres plantats, i volen aconseguir un milió. Segons Fernández, no volien que el missatge ecologista del joc "es quedara en un missatge".

El joc arriba a les consoles aquest dimecres, i és la primera vegada que un producte d'UsTwo arriba a aquestes plataformes. Fernández ha explicat que habitualment creen jocs per a mòbil, per la qual cosa estan "molt il·lusionats" amb aquest pas.