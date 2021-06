Carlos Alba ha vivido sus últimos días en las playas de Honduras después de que la organización de Supervivientes decidiera que debía abandonar por una grave lesión en la mano que le obligaba a tener el brazo vendado e inmovilizado. El sevillano se echó a llorar cuando Jordi González le contó la noticia este lunes, pero aún se puso más triste cuando oyó unas palabras que le dedicó Melyssa Pinto.

La catalana y él eran grandes amigos, pero durante una discusión, Lara Sajen aseguró que el chef había hablado de ella a las espaldas, algo que hizo dudar a Melyssa y le estuvo dando vueltas a la cabeza, haciendo algunas declaraciones bastante desafortunadas.

"Yo soy una persona rencorosa, no me olvido fácilmente de las cosas", le dijo a su amiga Lara. "Si realmente es verdad lo que llegó a mis oídos y se dijo que yo estaba tardando en volver a la playa y que era una menos, y vino justamente de él, ahora el que se ha ido y quizá no vuelva es él. A eso se le llama karma".

"No te digo que yo le desee mal, porque le tengo cariño. Ojalá que las cosas que haya dicho sean mentira, porque a mí me duele", concluyó la exparticipante de La isla de las tentaciones.

El vídeo no gustó nada a Carlos, quien repitió a Jordi González que él no había hecho "ese comentario", sino que todo venía de Lara Sajen. Aun así, el exaspirante de MasterChef seguía guardando cariño a Melyssa y no habló mal de ella: "Me quedo con que es una gran persona y es un dulcecito".

"Que cada uno apele a lo que quiera, Dios pone a todo el mundo en su sitio, ellos sabrán lo que dicen y el juego al que juegan", concluyó el ahora exconcursante del reality.

Muy fuera de lugar el comentario de Melyssa sobre Carlos. Yo soy el primero que no me ha gustado su concurso, pero justo en el momento que está abandonando por un problema de SALUD tú no puedes soltar y quedarte tan ancha de que eso se llama karma. #ConexiónHonduras9 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 7, 2021

Melyssa ya puede decir mil veces que ella es una chica con gran corazón , que con lo del karma hacia Carlos ya ha demostrado que no se le da mal ser una bicha #ConexionHonduras9 — Asturlandia💧☎☎☎💧 (@Luisinagh) June 7, 2021

sinceramente Melyssa ya como que nos da igual, ha sido boba y se ha cargado su concurso, a mi como si la echáis #ConexionHonduras9 pic.twitter.com/prYT2uZFVu — ʟᴜᴄɪᴀ🌱 (@najwa_random) June 7, 2021

Melyssa cargándose su concurso... era de mis favoritas, pero se me ha caído totalmente, ojalá que sea pronto la expulsada... #ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/LzIBaJ749y — Germán Herrera 🇮🇨 (@German_Herrera1) June 7, 2021

Pero este comentario de Melyssa, que era una de las grandes favoritas para ganar Supervivientes 2021, no gustó nada a muchos espectadores del programa, quienes la criticaron y comentaron que les daba igual si era expulsada.