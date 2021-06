La hermana de Melyssa Pinto sentencia a Olga Moreno en 'Supervivientes': "No me fío de ella"

Este lunes, Telecinco emitió Supervivientes: Conexión Honduras, el debate presentado por Jordi González. Se trata de uno de los formatos que se ha permanecido inamovible pese al terremoto que asola la parrilla del prime time por la competencia entre Antena 3 y Telecinco.

Al programa acudió como tertuliana Lorena Pinto, la hermana de Melyssa Pinto, quien ya fue a platós a defenderla durante la participación de la portuguesa en La isla de las tentaciones 2. Al principio del debate, la joven declaró que estaba muy contenta con el concurso de su hermana mayor como superviviente, algo que llamó la atención de Marta López, quien decidió preguntarle algo al respecto más adelante.

"Antes dijiste que estás muy contenta con esta etapa del concurso de tu hermana, pero el otro día comentaste que no te gustaba su relación con Olga, ¿por qué?" Quiso saber la exsuperviviente. Entonces, Pinto contó que, sin tener nada personal en contra de la pareja de Antonio David Flores, sí que desconfía de ella por sus movimientos en el concurso.

"Antes erais amigas las tres y, desde que te peleaste con mi hermana, Marta, Olga se distanció de Melyssa. Sin embargo, cuando te has ido, se ha vuelto a unir con ella, por lo que no me fío. Cuando vosotras dos discutíais Olga nunca separó las cosas y nunca defendió a mi hermana. Eso es lo que no me parece bien", reflexionó.

La hermana de Melyssa diciendo que no se fía de Olga



DILOOOOO #ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/g7RUQeU9PR — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 7, 2021

El comentario de la benjamina de los Pinto se asemeja a una opinión que cada vez coge más fuerza en las redes, y es la de que Melyssa está perdiendo mucho en el concurso por juntarse con Olga, una de las concursantes más polémicas a colación del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Para mí Melyssa era una clara ganadora y no he visto una forma más absurda de cargarse un reality. Desde que se ha pegado a Olga está teniendo una actitud muy negativa. Ha dado un cambio de 180 grados. #ConexiónHonduras9 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 7, 2021

La hermana de Melyssa diciendo que no se fia de Olga porque si estuviese Marta en la isla le daría de lado como al principio hicieron con Melyssa



Menos mal alguien que se da cuenta que está utilizando a Melyssa #ConexionHonduras9 — Salseo💫 (@TVSALSEO) June 7, 2021

La hostia que se va a dar Melyssa cuando vuelva a España y vea que SV era suyo y lo ha perdido porque gracias a Maita SL hemos visto su peor cara.#ConexionHonduras9 — Vicky Lecter 🇮🇹 (@VickyLecter) June 7, 2021