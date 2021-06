Carlos Alba se viene abajo al conocer que está definitivamente fuera de 'Supervivientes'

Aunque hace unos días Carlota Corredera hizo saber que, por su estado de salud, Carlos Alba no podría continuar en Supervivientes 2021, fue este lunes cuando Jordi González le comunicó al aludido la decisión de la organización. Y lo hizo en Conexión Honduras, uno de los pocos formatos del prime time que se han mantenido pese a los repentinos cambios que asolan la parrilla televisiva por la competencia entre Antena 3 y Telecinco.

El empresario se despide así tras dos meses de concurso en los que ha dejado claro que es una persona muy competitiva y, como dijo el propio presentador en el programa, alguien que cree que "el fin justifica los medios". Y es que, fue muy criticado por acciones como mentir sobre sus nominaciones.

La lesión que sufrió manipulando unos troncos ha hecho que su participación en el concurso sea inviable, por lo que el programa ha decidido retirarle definitivamente del programa en vistas a que pueda centrarse en su recuperación en unas condiciones más favorables y en España.

Aunque el andaluz se lo veía venir y dijo que "la salud es lo primero" al comenzar a hablar con González, no pudo evitar venirse abajo tras escuchar la decisión definitiva: "Hemos estado valorando tu participación en el concurso y, tras los estudios pertinentes y las pruebas realizadas, después de analizar radiografías y ser valoradas por el traumatólogo se ha tomado la firme decisión, tan drástica como difícil para nosotros... debes abandonar el concurso".

El exconcursante de MasterChef rompió a llorar y se llevó las manos a la cabeza. Desde plató, su hermano Victorio, también emocionado, quiso dedicarle unas palabras de ánimo: "Lo has hecho muy bien. Tanto yo como toda la familia estamos muy orgullosos de ti. No ha sido una decisión tuya, no pasa nada. Eres muy fuerte. Y eres una máquina, tío. Que llevamos 42 años y ni yo mismo sabía la fuerza y la voluntad que tenías. Así que la cabeza alta, como te ha dicho Tom", añadió.

Por su parte, Alba aprovechó para lanzar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que habían cuidado de él en estos días tan complicados. "Quiero agradecer al equipo médico de Supervivientes. Impresionante el trato. Son muy buenos". Además, reconoció que le dolía especialmente dejar el concurso por un proyecto personal, aunque, de momento, no quiso revelar en qué consistía.