Jordi Cruz justifica sus elogios a Ayuso: "Me gusta la gente que gestiona bien, no podemos morir del virus y de hambre"

Jordi Cruz, el famoso jurado de MasterChef, ha reflexionado sobre estos últimos meses de pandemia y del cambio que el coronavirus ha supuesto para él en lo personal y en lo profesional.

El cocinero, que acaba de trasladar a Barcelona su restaurante A Tempo, aclara en una entrevista en La Vanguardia por qué elogió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando aseguró que "nunca habría votado al PP", pero sí a Ayuso, por su gestión de la pandemia en cuanto a la restauración.

"Me dijeron que yo me había posicionado y en ningún momento fue así, porque yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa", responde el chef a la pregunta de sus elogios a la presidenta madrileña.

"Y me pareció que Ayuso tenía una forma de pensar que era esa; si te cobro impuestos, si no te doy un crédito porque ya te doy por muerto, si no te ayudo, te he de dejar abrir. Es así: no podemos morir de virus y de hambre, de las dos cosas", argumenta.

"No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia. No hay más. Solo digo bravo, porque la gastronomía es un pilar en este país y ella lo ha tenido en cuenta", concluye respecto a este tema.

En cuanto a si su sector, el de la restauración, quedará tocado tras la pandemia, responde un rotundo "sí": "Habrá una escabechina bestial. Yo calculo que el 40% de los restaurantes que estaban abiertos antes de la pandemia quedarán cerrados. Y falta pagar los ICOS".