Sylvia Pantoja es la nueva expulsada definitiva de 'Supervivientes 2021'

Una semana más, el tándem Palito-Lola se mantiene imbatible en Supervivientes 2021. El jueves pasado, estas comenzaron a convivir con Sylvia Pantoja, la última expulsada de La Palapa, en Playa Destierro (la original).

Sin embargo, el trío no ha durado mucho, pues este mismo lunes, Jordi González les ha comunicado que Sylvia Pantoja era la elegida por la audiencia para abandonar definitivamente el concurso, dejando solas a Palito y Lola una vez más.

Ocurrió en Conexión Honduras, uno de los pocos formatos del prime time que se han mantenido pese a los repentinos cambios que asolan la parrilla televisiva por la competencia entre Antena 3 y Telecinco.

Según ilustraron los vídeos de la gala; a diferencia de Valeria Marini, Sylvia Pantoja había hecho muy buenas migas con las dos veteranas de Playa Destierro, aunque Palito se vio bastante desestabilizada por el viento de su nuevo emplazamiento. De hecho, en su despedida, la cantante no hizo más que deshacerse en halagos con las dos.

"Son dos ángeles, dos seres de luz. Me llevo de aquí los mejores recuerdos del concurso. Pero estoy muy cansada y me quiero ir ya, es obvio que se quedan ellas, llevan juntas desde el principio", vaticinó una tranquila Pantoja. Y es que, esta se caracterizó por un concurso bastante conflictivo en el que señaló en varias ocasiones que no se sentía integrada por sus compañeros y compañeras.

Eso sí, se equivocó con una previsión: dio por hecho que los concursantes de pleno derecho se unificarían entre el domingo y el lunes con Palito y Lola, pues el programa no permitiría que hicieran todo el concurso solas. Y, de momento, eso no ha ocurrido. Queda esperar a este martes o miércoles, pues esta semana se emiten tres galas seguidas.