Este fin de semana tuvo lugar el bautizo y la comunión de Fran, el hijo mayor que Kiko Rivera tuvo con la modelo Jessica Bueno. Sin embargo, al margen de la celebración, lo que más llamó la atención y más está dando que hablar fueron las ausencias en la ceremonia que se celebró en Bilbao, donde vive el pequeño con su madre.

Ni Isabel Pantoja, que estaba invitada pero no asistió, ni Isa ni Anabel, que no estaban invitadas, acudieron al evento. Solo fueron Kiko Rivera, Irene Rosales y sus dos hijas, Ana y Carlota.

La celebración, además de ser el bautizo y la comunión de Fran, era también el bautizo de Jota, el hijo menor de la modelo. Sin embargo, a quien ha dolido mucho no poder ir fue a Anabel Pantoja, que este lunes ha roto a llorar en Sálvame por no haber podido estar a pesar de su gran conexión con el pequeño Fran.

"Me duele tener cuatro sobrinos y no poder ser madrina de ninguno", ha comentado, pues en principio ella iba a ser la madrina del niño cuando nació, pero finalmente, a sus 8 años, no ha sido así. "No lo he entendido [...] Me hubiera hecho ilusión".

Kiko Rivera ha entrado por teléfono para consolarla y decirle que, a veces, tiene que aguantar cosas que le parecen injustas. Pero esto rápidamente ha tenido una reacción, pues Jessica Bueno ha acudido a su Instagram para responder.

'Story' de Jessica Bueno. JESSICA BUENO / INSTAGRAM

"Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño, cuando se ha actuado desde el corazón", ha contestado en sus stories. "He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables, en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él".

"Por supuesto, no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo, y no he querido entrar en temas personales que no me incumben, invitando a otras personas de su familia", ha continuado. "Uno de sus regalos de comunión era el de otra celebración en Sevilla con su familia paterna, cosa que creo lógica".

"Esta [comunión] la hice pensando en mis dos hijos. Yo no tengo nada que ver con quién ha asistido y quién ha sido el padrino", ha concluido. "Por favor, pido respeto hacia mi familia y hacia mi hijo".