Este fin de semana, Kiko Rivera viajó a Bilbao para ir al bautizo y comunión de su hijo mayor, Fran, el pequeño que tuvo con Jessica Bueno y que ya tiene 8 años. Lo hizo acompañado de su mujer Irene Rosales y de sus dos hijas, Ana y Carlota, por lo que hubo grandes ausencias como la de su hermana Isa Pantoja, su madre Isabel Pantoja -la cual declinó la invitación- y su prima Anabel Pantoja, la cual estaba rota de dolor este lunes por no haber podido ir.

La sobrina de la tonadillera, ya que no pudo asistir, compartió una dedicatoria en Instagram: "Qué alegría verte tan guapo, tan mayor. Ojalá pudiera haber estado contigo en este día tan bonito y especial. No importa, tu tata te esperará siempre toda su vida. Te quiero, príncipe".

Aun así, la sevillana se ha echado a llorar en Sálvame al hablar sobre el tema, y ha querido explicar qué fue lo que pasó: "A mí mi primo me llama, como madrina del niño que era, de que va a hacer la comunión. Me dice que va con su mujer y las niñas y que, por temas de Covid, va a ser una celebración familiar y que, por supuesto, no podía ir más gente".

'Story' de Instagram de Anabel Pantoja. ANABEL PANTOJA / INSTAGRAM

Sin embargo, en ese momento el programa contó que había unos 100 invitados en la comunión. "Un matrimonio, esté junto o separado, deciden el padrino y la madrina. Así se eligió, pero pasado el tiempo se dio cuenta de que a él le había tocado elegir padrino, no madrina", ha comentado para justificar que, finalmente, ella no fuera la madrina.

Entonces, Anabel Pantoja ha hablado sobre el amor que le tiene a su sobrino Fran: "Yo le quiero muchísimo, pero se ha ido lejos. Es un niño muy especial, muy cariñoso. Siempre he estado en contacto con él. Su madre, cada vez que he llamado, ha sido una situación cómoda. Cuando le he querido mandar algo por su cumple, ella me lo ha facilitado".

"Me duele tener cuatro sobrinos y no poder ser madrina de ninguno. Por ejemplo, de Alberto [hijo de Isa Pantoja] o de las niñas [de Kiko e Irene]", ha añadido sobrina de la cantante.

Entonces, Carlota Corredera ha comentado que no se entendía que no la hubieran invitado si parecía que tenía buena relación con Jessica Bueno. "Tampoco lo he entendido", ha respondido Anabel. "Yo con ella, hasta el momento creo que ha tenido un trato estupendo. Pero que no pasa nada, yo le deseo la felicidad más grande".

Kiko Rivera entra por teléfono para consolarla

"Me hubiera hecho ilusión", ha añadido. "Cuando tenga el niño, Kiko le hará alguna cosa y ahí no voy a faltar yo". Y parece que así será, tal y como ha confirmado Kiko Rivera, que ha entrado por teléfono a Sálvame.

"Tú ya sabes la situación que hay. Yo llevo 8 años aceptando cosas que he tenido que aceptar por el bien de mi hijo. Yo no pienso en mí, pienso en su bienestar y felicidad", ha explicado el DJ refiriéndose a sus desacuerdos con su expareja. "¿Que no estoy conforme? No, pero somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo. No por mí ni por ella, sino por mi hijo, que se merece ser feliz y no vivir cosas feas".

"Pregunté si podrían ir algunos familiares y me dijeron lo de la Covid, y yo lo acepté", ha justificado. "Ya le haremos su fiesta aquí, y su abuela también estará invitada si quiere venir a ver a su nieto".

"Yo no quiero verte así. Es normal que estés triste", ha opinado. "Tú ibas a ser la madrina, y ella decidió por la razón que sea que ella elegía a la madrina y yo al padrino".

"Ya sabes cómo yo tengo que comportarme y las cosas que tengo que aceptar que no estoy de acuerdo, como muchos padres separados", ha continuado. "En cierto modo salgo perjudicado, en cierto modo el padre sale un poco perjudicado. Pero decidí aceptarlo e intentar ser feliz con lo que la vida me brinda".

"No le des más vueltas, por Dios, que al final he sido yo el que ha tenido que estar allí solo aceptando algo que no veía justo", ha sostenido. Entonces, Kiko Matamoros ha señalado que el motivo de no invitar a Anabel Pantoja podía ser que no quisieran a nadie de Sálvame, algo que el DJ ha desmentido: "A mí no me consta. A mí me dieron la razón de la Covid y no puedo patalear, lo acepto".