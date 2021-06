Marina, de 'La isla de las tentaciones', muestra el resultado de su segunda rinoplastia: "Es alucinante"

Marina García acaba de someterse a una segunda rinoplastia, pues ya contó que tiene complejo desde hace cuatro años a causa de cómo quedó su nariz en su primera intervención. Por ello, la exparticipante de La isla de las tentaciones quiso poner en valor la cirugía estética y ha mostrado su proceso en su canal de Mtmad.

Aunque ya dedicó un capítulo al postoperatorio, la sevillana ha publicado ahora un nuevo vídeo en el que enseña su proceso de principio a fin, desde que fue a la clínica a Córdoba, acompañada de su ex, reconvertido en gran amigo, Jesús, hasta el resultado final sin vendas.

La influencer ha confiado en las manos de otro cirujano para esta segunda operación de nariz, pues precisamente se somete a ella por su descontento con la primera.

Tras conocer los cuidados que debía tomar durante el postoperatorio y saber que debe tener precaución con el sol por las marcas de las cicatrices, Marina entró a quirófano nerviosa, pero confiando en las manos de su doctor. Y parece que hizo bien en elegirle, pues salió de la intervención muy contenta.

El antes y el después de la nariz de Marina. MEDIASET

"Acabo de salir y estoy supercontenta, no siento nada de dolor. No estoy nada hinchada, de la otra operación salí con los ojos enterrados y superinflamada", dijo en la cama del hospital con la cara vendada. "Ya he visto mi cambio y es alucinante, de verdad. Ese hombre tiene magia en las manos", añadió y, después, mostró las imágenes del antes y el después de su nariz.