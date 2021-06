Ya hace varios meses que terminó La isla de las tentaciones 3, pero sus participantes aún continúan generando contenido con sus nuevas parejas y sus idas y venidas con sus ex, como es el caso de Marina y Jesús quienes, tras salir enfadados del reality, se mostraron muy cariñosos en sus últimas publicaciones, aunque solo como amigos.

Marina continúa mostrándose al natural como ya hizo en el programa, pero esta vez lo hace a través de su canal de Mtmad, donde se ha sincerado sobre un momento incómodo que vivió al principio de La isla de las tentaciones: la filtración de su vídeo sexual con Isaac.

"Este tema nunca lo he comentado, pero imagínate, una chica que no es conocida para nada, que me pasa todo lo que me pasa y, de repente, aparece ese vídeo de la nada", comenzó explicando. "Para mí fue algo superimpactante, pero me lo tomé con toda la naturalidad del mundo porque es algo muy natural que todos hacemos, y a quien no lo haga se lo recomiendo".

"Entendí también cómo está la sociedad hoy en día porque la gente no criticaba el hecho de la infidelidad, la gente criticaba el acto sexual. Para mucha gente era una vergüenza que a mí me estuviesen haciendo eso", aseguró Marina. "A mí me impactó mucho, pero no me afectó porque soy una persona fuerte de mente. Le di toda la naturalidad del mundo al igual que mi familia, pero fue algo muy impactante y que me dejó afectada".

Ahora, viéndolo con perspectiva, ve que no había que darle tanta importancia. Y es que mucho ha cambiado su vida desde entonces, pues ya no sale con Isaac, ya que el extentador es el novio de la que era su inseparable amiga, Lucía.