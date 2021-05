Marina, de 'La isla de las tentaciones', muestra los efectos de su segunda rinoplastia para reivindicar la cirugía

Marina, concursante de la tercera edición de La isla de las tentaciones, ha vuelto a pasar por el quirófano para someterse a una nueva rinoplastia (ya se había sometido previamente a una). La joven, que ha mostrado muy orgullosa el resultado de la intervención, ha señalado que todo ha salido bien y que revelará los resultados finales en su canal de Mtmad.

Mientras, ha adelantado algo en sus redes sociales, aunque los efectos de la operación son aún muy visibles.

"He pasado una noche bastante tranquilita. Cero dolor, que es lo importante. Me he levantado un poquito inflamada, pero sin moratones y sin nada", explicó este fin de semana la andaluza.

"También estoy un poquito constipada, por eso se me escucha raro, pero todo perfecto. En nueve días me quitan lo que es la férula y nada más, os seguiré contando", reveló también.

Marina, de 'LIDLT'. INSTAGRAM

Marina, una apasionada de la cirugía estética, la reivindicó en sus redes sociales. "Mostrando todo mi proceso pretendo concienciar un poco y darle toda la normalidad al mundo estético, animar a esas personas que quieren hacerse algo a que lo hagan, a que se sientan mejor consigo y, sobre todo, que sus decisiones, tanto en lo estético como en la vida y en lo personal, no dependa de los comentarios de los demás", alegó la televisiva.

"¡Tu vida la vives tú, no nadie!", concluyó.