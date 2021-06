'Drag Race España' rinde tributo a La Veneno con una pasarela de sus 'looks' más icónicos

Anoche se emitió el segundo episodio de Drag Race España en el que las concursantes, junto a Paca La Piraña, rindieron un homenaje muy sentido a La Veneno, uno de los mayores referentes trans de nuestro país.

Aunque el maxirreto consistió en una prueba de canto, creatividad e interpretación, cada una de las participantes fue juzgada individualmente, donde la pasarela fue determinante para alguna de ellas.

En esta ocasión, las drag tuvieron que vestirse tomando como inspiración a La Veneno, cogiendo alguno de los momentos más memorables de su vida: desde que comenzó a ser quien realmente era hasta la publicación de sus memorias.

En el podio

Carmen Farala fue la ganadora del segundo programa. ATRESPLAYER PREMIUM

Carmen Farala se llevó por fin el primer puesto gracias a una gran puesta en escena del maxirreto y un look de pasarela que emocionó a Paca por el gran parecido físico con La Veneno.

"Mi look es una fantasía centrada en una cobra por su veneno letal. La serpiente es símbolo de la tentación y cambian su piel, igual que Veneno tuvo que cambiarla", explicaba Carmen. La drag también analizó los rasgos de La Veneno y sus gestos para conseguir una recreación perfecta.

Pupi Poisson como La Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

Pupi Poisson quedó entre las dos mejores al deslumbrar en su actuación y como capitana del equipo. Para la pasarela no defraudó con un look de leopardo al más puro estilo de Veneno en su etapa de Dónde estás corazón?

Se salvaron

Sagittaria en la pasarela homenaje a La Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

Sagittaria se fue a las primeras épocas de Veneno con un maquillaje que recreaba su rostro de juventud. En cuanto al look, la drag salió con un abrigo de plumas blancas que escondía tres estrellas que tapaban lo mínimo y justo para poder emitirse, acompañándolo con un chaleco estilo kimono.

Killer Queen en la pasarela homenaje a La Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

Killer Queen subió a la pasarela con un look muy de hada que buscaba mostrar a La Veneno como un ángel que representa a las personas trans con uno de los vestidos más icónicos de ella. Para reflejarlo, utilizó los colores de la bandera trans (rosa, azul y blanco).

Domiva Nurmi en la pasarela de La Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

El outfit de Domiva Nurmi también está inspirado en la primera etapa de La Veneno, reflejando al personaje pero sin perder su esencia agregándole una cintura diminuta. Todo el look era de vinilo rojo con un "Que vayan pasando" escrito en la parte de atrás de la chaqueta.

Hugáceo Crujiente en el homenaje a La Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

Con Hugáceo Crujiente hubo mucha polémica en las redes, ya que mucha gente no entendía como podía haberse salvado con el look que subió a la pasarela. En su homenaje, la participante subió a la pasarela un outfit muy comiquero con un bocadillo en la espalda con la palabra "¡Digo!", propia de Veneno, que era el único elemento que hacía referencia a la actriz.

Las 3 peores

Drag Vulcano en la pasarela del segundo programa. ATRESPLAYER PREMIUM

Drag Vulcano se fue ayer a casa tras perder el lipsync a muerte. La concursante acabó entre las últimas porque, según contó el jurado, no tenía versatilidad a la hora de componer sus looks.

Para la pasera se inspiró en la portada de las memorias de Veneno para después quitarse la bata y mostrar un total look rojo con fotos de la vida de la homenajeada.

Arantxa Castilla-La Mancha en la pasarela de Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

Arantxa Castilla-La Mancha compitió contra Drag Vulcano en el lipsync a muerte para asegurar su estancia en el programa. La concursante se vio en esta tesitura por subir a la pasarela un look en el que no se veía a La Veneno por ningún lado. Este consistía en un corsé negro con una malla de cristales por encima.

Inti como La Veneno. ATRESPLAYER PREMIUM

Inti acabó entre las peores no por su look, sino por su actuación, ya que la concursante no dio lo mejor de sí durante el maxirreto. Para la pasarela, optó por ponerse un hábito de monaguillo, reflejando a Joselito, para después arrancárselo y ver debajo a La Veneno, reflejando su transición.